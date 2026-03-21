Olay, dün Bergama ilçesi Bölcek Mahallesi'nde meydana geldi. Bayram ziyareti için bir araya gelen O.S.(23) ile eniştesi Cemal Dinç (56) arasında sözlü tartışma çıktı. Alkolün etkisinde olduğu öne sürülen O.S., tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine ikametgahlarının yaklaşık 50 metre ilerisindeki yolda eniştesi Cemal Dinç'i bıçakladı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Cemal Dinç, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Dinç, burada doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SUÇ ALETİYLE YAKALANDI

Olayın ardından çalışma başlatan ekipler, kayınbirader O.S.'yi kısa sürede suç aleti bıçak ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.