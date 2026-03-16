Feci kaza, önceki gün Aksaray-Nevşehir kara yolu üzerindeki Yalman köyü mevkisinde gerçekleşti. İstanbul’dan bayram tatili için Nevşehir’in Acıgöl ilçesine doğru yola koyulan Koç ailesinin içinde bulunduğu, Ömer Koç idaresindeki 34 EBH 87 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesiyle şarampole yuvarlandı.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekibi, otomobil sürücüsü Ömer Koç’un öldüğü belirledi. Koç’un yaralanan eşi Zeliha Koç ile 12 yaşındaki oğulları Yiğit, 11 yaşındaki Eyüp Ensar, 5 yaşındaki Alpaslan ve 1 yaşındaki Yunus Emre Koç ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Zeliha Koç da kurtarılamadı.

SON AİLE FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKTI

Ömer Koç ve Zeliha Koç’un cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından Nevşehir’in Acıgöl ilçesi Tepeköy'de defnedildi.

4 kardeşin hastanedeki tedavileri sürerken, aileden geriye Alpaslan Koç’un sünnet etkinliğinde hep birlikte çekilen fotoğrafları hatıra olarak kaldı.