Bayram yolcusuna fahiş tarife: Yeme içme fiyatları gaza bastı

BOĞAZ'DA YEMEK FİYATINA

İşin yemek ve restoran boyutu ise artık sadece dudak uçuklatmıyor, doğrudan cep yakıyor. Özellikle yeni otoyol hatları üzerindeki bazı lüks dinlenme tesislerinde ve popüler yol üstü lokantalarında fiyatlar İstanbul’un lüks semtleriyle yarışıyor. Bugün otobanda mola veren tek bir kişinin; bir kâse çorba, bir porsiyon ana yemek (kebap veya et yemeği), bir adet yan ürün (salata veya mücver) ve bir kutu içecekten oluşan standart dört çeşit yemeğinin hesabı 1.500-2.000 lirayı rahatlıkla geçiyor. Bir tas çorbanın 250-300 liraya, etli ana yemeklerin 750-900 lira bandına fırladığı bu yerlerde, dört kişilik bir ailenin sadece karnını doyurmak için tek bir molada ödeyeceği rakam 3 bin ile 4 bin lira arasında değişiyor. Gidiş dönüş yolculuğunda birkaç defa mola vermek zorunda kalan bir ailenin dinlenme tesisi faturası, neredeyse bir asgari ücret tutarına ulaşıyor.