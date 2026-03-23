Ordu’nun Ünye ilçesinde bayram tatili için yola çıkan bir ailenin mutluluğu, Nadırlı Mahallesi mevkiinde yaşanan feci kazayla gölgelendi. Tekkiraz Mahallesi istikametine seyir halindeyken kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlanan araçtaki 4 kişi yaralanırken, bölgeye çok sayıda acil müdahale ekibi sevk edildi. İşte yürekleri ağza getiren kazanın ayrıntıları.



ÜNYE’DE KORKUNÇ KAZA 4 KİŞİ YARALANDI

Edinilen bilgilere göre, bayram ziyareti için Ünye'nin iç kesimlerine doğru ilerleyen ve henüz sürücüsü belirlenemeyen otomobil, Nadırlı Mahallesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Metrelerce yükseklikteki uçuruma yuvarlanan araç, fındık bahçesindeki ağaçlara çarparak durabildi. Kazanın şiddetiyle otomobil adeta demir yığınına döndü.

CAN PAZARI YAŞANDI: 1 YARALININ DURUMU KRİTİK

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri hızla ulaştı. Ekiplerin yoğun çabası sonucu hurdaya dönen araçtan çıkarılan 4 yaralıya ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Yaralılardan birinin durumunun ciddiyetini koruduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan yaralıların kimlik tespit çalışmaları sürerken, jandarma ekipleri kazanın meydana geldiği bölgede geniş çaplı inceleme başlattı. Bayram trafiğinin yoğunlaştığı bu saatlerde yaşanan kaza, bölgedeki diğer sürücülere de zor anlar yaşattı. Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.