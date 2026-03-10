Ramazan Bayramı’nda milyonlarca aracın aynı anda yola çıkacağına dikkat çeken Avek Otomotiv Genel Müdür Yardımcısı Murat Dalkıran, sürücülere araç bakımlarını ihmal etmemeleri çağrısında bulundu.

Uzun yolculuklara hazırlıksız çıkmanın küçük teknik sorunları büyütebildiğini belirten Dalkıran, basit kontrollerin güvenli ve sorunsuz bir yolculuk için büyük önem taşıdığını söyledi.

Şehir içinde fark edilmeyen arızaların uzun yolda ciddi sorunlara dönüşebildiğini ifade eden Dalkıran, sürücülerin çoğu zaman küçük uyarıları ertelediğini belirterek “Motor uyarı lambası yanıyor ama araç gidiyor diye önemsenmiyor ya da lastik basıncı düşük olmasına rağmen erteleniyor. Bayram yolculuğu gibi uzun seyahatler bu sorunları acı şekilde ortaya çıkarabiliyor” dedi.

AKÜ VE LASTİK KONTROLÜNE DİKKAT

Uzun yola çıkmadan önce motor yağı, soğutma suyu, fren sistemi, lastikler ve akünün mutlaka kontrol edilmesi gerektiğini vurgulayan Dalkıran, özellikle üç yaşını geçmiş akülerin test edilmesini önerdi. “Beş dakikalık bir kontrol sizi saatlerce yolda beklemekten kurtarabilir” ifadelerini kullandı.

Murat Dalkıran

Lastiklerin durumunun da hayati önem taşıdığını belirten Dalkıran, servise gelen birçok aracın yasal sınırın altında diş derinliğine sahip lastiklerle yola çıktığını söyledi.

Islak zeminde fren mesafesinin yıpranmış lastiklerde neredeyse iki katına çıktığını kaydeden Dalkıran, bunun özellikle yağışlı havalarda ciddi risk oluşturduğunu dile getirdi.

SERVİS YOĞUNLUĞU İÇİN ERKEN RANDEVU ÇAĞRISI

Bayram öncesinde servislerde yoğunluk yaşandığını hatırlatan Dalkıran, sürücülerin randevu almak için son günleri beklememesi gerektiğini ifade etti. Bayrama iki hafta kala yapılan bakımın hem aracın daha detaylı incelenmesini hem de işlemlerin daha planlı yapılmasını sağladığını söyledi.

Planlı bakımın maliyetinin olası arızalara kıyasla çok daha düşük olduğunu vurgulayan Dalkıran, erken yapılan kontrollerin sürücülere daha güvenli ve sorunsuz bir bayram yolculuğu sağlayacağını sözlerine ekledi.