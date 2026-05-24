Olay, sabah saat 06.00 sıralarında D-100 kara yolunun Ankara istikameti Hendek geçişi mevkisinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, şehirlerarası yolcu otobüsü seyir halindeyken arka kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden otobüs şoförü D.Ç., soğukkanlılığını koruyarak aracı hemen emniyet şeridine çekti. Yolcuların hızla tahliye edilmesinin ardından, otobüsün motor kısmında başlayan alevler kısa sürede büyüyerek tüm aracı sardı.

CAN KAYBI YOK

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve otoyol jandarma ekibi sevk edildi. Yangın nedeniyle D-100 kara yolunda güvenlik önlemleri alınırken, halihazırda bayram yoğunluğu yaşanan güzergahta kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Ekiplerin müdahalesi sırasında trafik akışı, olay yerinin 70 metre aşağısında bulunan Hüseyinşeyh Mahallesi üzerinden kontrollü olarak sağlandı. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla söndürülen yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmaması teselli kaynağı oldu. Otobüste büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.