Bayram için İstanbul ve çevre illerden memleketlerine ya da tatil beldelerine giden vatandaşların bir kısmı dönüş yolculuğuna başladı. Tekirdağ-İstanbul yolunda ve Gerede-Karadeniz Bağlantı Yolu'nun İstanbul istikametinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Kurban Bayramı'nı memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçirenlerin bir kısmı dönüş yolculuğuna başladı. Dönüş yolunda özellikle Tekirdağ-İstanbul yolunun Yenice, Yeniçiftlik, Beyazköy ve Marmaraereğlisi'nde yoğunluk meydana geldi.

TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

Yenice, Yeniçiftlik ve Beyazköy mevkilerinde zaman zaman trafik durdu. Tekirdağ-İstanbul kara yolunda bulunan 7 ana ışıklı kavşakta İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı 30 ekip ve 82 trafik personeli görev alıyor.

Karadeniz illerinde geçiren vatandaşların da dönüşe geçmesi ile Gerede-Karadeniz Bağlantı Yolu'nun İstanbul istikametinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Kara yolundaki yoğunluğun pazar gününe kadar devam etmesi bekleniyor.