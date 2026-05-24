Termal ve sağlık turizmi alanında öne çıkan şehir, bayram döneminde de tatilcilerin en fazla tercih ettiği destinasyonlar arasında yer aldı.

Yaklaşık 27 bin yatak kapasitesine sahip kentte, beş yıldızlı tesislerin de bulunduğu çok sayıda otelde ziyaretçiler konaklayarak şifalı termal sulardan yararlanacak.

Zafer Turistik Otelciler ve İşletmecileri Derneği Başkanı Ali Gümüşhan, bayram tatili tarihinin önceden duyurulmasının sektör açısından önemli katkı sağladığını ifade etti.

Misafirlerin rezervasyonlarını son dakikaya bırakmadığını belirten Gümüşhan, şunları kaydetti:

"Hem Afyonkarahisar hem sahil bölgelerindeki tesisler yüzde 100'e yakın doluluk sağlamış durumda. Tüm oteller hazırlıklarını yaptı. Bizim yoğunluğumuz bayramın birinci günüyle başlıyor. İnşallah gelen misafirler memnun şekilde ayrılacaktır. Güzel bir tatil geçirmeleri için her şey düşünüldü. Çocuklar için çeşitli aktiviteler bulunuyor. Afyonkarahisar'dan günlük 500 bin araç geçiyor. Bu durum Afyonkarahisar ekonomisine büyük katkı sağlayacak. Biz mutluyuz. İnşallah bu hareketlilik yaz boyu devam eder."