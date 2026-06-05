Türkiye'de seyahat trafiğinin tavan yaptığı Kurban Bayramı döneminde, akaryakıt istasyonlarında tarihi bir yoğunluk yaşandı. 22-31 Mayıs tarihlerini içine alan 10 günlük tatil periyodunda toplam 827 milyon 272 bin 614 litre benzin ve motorin satışı gerçekleştirildi. Yapılan bu devasa tüketimin lojistik dağılımında aslan payını yüzde 67'lik oranla motorin alırken, benzin tüketimi toplam satışların yüzde 33'ünü oluşturdu.

SÜRÜCÜLER EN ÇOK HANGİ GÜNLERDE DEPOLARI DOLDURDU?

Bayram ziyareti gerçekleştirmek ya da tatil bölgelerine ulaşmak adına yollara koyulan vatandaşlar, yolculuk öncesinde istasyonlara akın etti. Sürücülerin depolarını doldurmak için en yoğun tercih ettiği günler yakıt türüne göre değişiklik gösterdi. Verilere göre motorinli araç sahipleri en yoğun alımı 22 Mayıs'ta gerçekleştirirken, benzinli araç kullanıcıları ise tercihlerini 23 Mayıs gününden yana kullandı.

10 günlük tatil serüveni boyunca Türkiye yollarında tam 552 milyon 349 bin 541 litre motorin tüketilirken, benzin tüketim miktarı ise 274 milyon 923 bin 73 litre olarak kayıtlara geçti.

ORTALAMA AKARYAKIT FİYATLARI VE TOPLAM CİRO

Seyahatlerin yoğunlaştığı bu kritik süreçte akaryakıt fiyatları da harcama kalemlerini doğrudan belirledi. Tatil dönemi boyunca Türkiye genelinde motorinin litre fiyatı ortalama 66,30 lira, benzinin litre fiyatı ise ortalama 63,45 lira seviyelerinde işlem gördü. Tüketilen milyonlarca litrelik hacim bu fiyat endeksiyle birleştiğinde, 10 günde akaryakıt istasyonlarında dönen toplam ticaret hacmi tam 54 milyar 62 milyon 78 bin 368 lira olarak hesaplandı.

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR PAZARIN ZİRVESİNDE

Akaryakıt tüketiminin şehir bazlı dağılımı incelendiğinde, Türkiye'nin en kalabalık metropolü olan İstanbul hem benzinde hem de motorinde liderliği göğüsledi. Büyük şehirlerin tüketim sıralaması şu şekilde gerçekleşti:

Motorin Tüketimi: İstanbul 66 milyon 435 bin 211 litrelik satışı ile ilk sırada yer alırken, onu 33 milyon 185 bin 681 litreyle Ankara ve 25 milyon 937 bin 425 litreyle İzmir takip etti.

Benzin Tüketimi: Benzin satışlarında da zirveyi bırakmayan İstanbul'da 46 milyon 271 bin 284 litre yakıt satıldı. İstanbul'un ardından Ankara 21 milyon 805 bin 244 litre, İzmir ise 15 milyon 387 bin 902 litrelik benzin tüketimi ile listede yer buldu.

Türkiye genelinde normal şartlar altında günlük ortalama benzin satışı yaklaşık 20,9 milyon litre, motorin satışı ise 85,9 milyon litre civarında seyrediyor. Ancak tatil rotalarının devreye girmesi ve bireysel araç kullanımının zirve yapması, bayram dönemlerinde bu istatistiklerin katlanarak artmasına yol açıyor.