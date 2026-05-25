Trafik kazaları bayramda da durmadı. Giresun'da yaşanan kazada Ali-Melek Yıldız çifti ile 3 çocuğu zincirleme kazada hayatını kaybetti. Kazada ölen çift ile 3 çocuğu bugün yan yana toprağa verildi.

Cenazeye aile yakınlarının yanı sıra Trabzon Valisi Tahir Şahin, Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Arsin Kaymakamı Şule Demirtaş, Arsin Belediye Başkanı Hamza Bilgin, Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu, ilçe belediye başkanları ile çok sayıda kişi katıldı. Törende gözyaşlarına hakim olamayan Yıldız ailesinin yakınlarının güçlükle ayakta durduğu görüldü.

Yıldız çifti ve 3 çocuğu, kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında gözyaşlarıyla yan yana toprağa verildi.