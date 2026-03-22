Bayram sonrası hava durumu nasıl olacak? Şemsiye elinizden düşmeyecek: Bu illere dikkat

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Bingöl, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır. Gece ve sabah saatlerinde doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Erzurum: 6°C – Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Kars: 6°C – Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Malatya: 12°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Van: 9°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı