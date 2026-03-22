Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) son tahminlerine göre; bayram tatili süresince yurdun büyük bölümünde etkili olan ve vatandaşları şemsiye kullanmaya zorlayan yağışlı sistem, yeni haftada da etkisini sürdürüyor.
Bayram sonrası hava durumu nasıl olacak? Şemsiye elinizden düşmeyecek: Bu illere dikkat
Bayramı yağmurla geçiren Türkiye, yeni haftada da yağışlı havadan kurtulamıyor. Yağışlar bölge bölge yer değiştirirken sıcaklıklar kademeli artacak, doğuda ise çığ riski hafta boyu devam edecek.Taner Yener
Hafta başında ülke genelinde görülecek yağışlar, hafta ortasından itibaren Marmara’nın güneydoğusu, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu ile İç Anadolu’nun güney kesimlerine doğru kayacak. Diğer bölgelerde ise parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olacak.
Cuma gününden başlayarak yağışlar yurdun doğu ve batı kesimlerinde devam ederken, iç, kuzey ve güney bölgelerde parçalı bulutlu, yer yer açık bir gökyüzü bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ise ülke genelinde aşamalı olarak yükselmesi öngörülüyor. Doğu kesimlerde hafta boyunca çığ tehlikesi uyarısı geçerliliğini koruyor.
Bu dönemde başkent Ankara’da en yüksek sıcaklık 13-14 °C, İzmir’de 16-17 °C, İstanbul çevresinde ise 11-12 °C civarında seyredecek.
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Ülkemiz genelinin çok bulutlu ve yağışlı geçmesi bekleniyor. Yağışlar genellikle yağmur ve sağanak şeklinde olacak; Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar öngörülüyor.
Yağışların Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Bingöl, Şırnak, Hakkari ve Şanlıurfa çevrelerinde yer yer kuvvetli olması tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Doğu Anadolu’nun doğusunda buzlanma ile don olayı görülecek.
Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusundaki yüksek ve eğimli kar örtülü alanlarda çığ ile kar erimesi riski bulunuyor. Hava Sıcaklığı: Yurdun batısında 3 ila 5 derece artış beklenirken, diğer bölgelerde önemli bir değişiklik öngörülmüyor.
UYARILAR
Kuvvetli Yağış Uyarısı: Yağışların Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Bingöl, Şırnak, Hakkari ve Şanlıurfa çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yükseklerde tipi, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalı.
Çığ ve Kar Erimesi Uyarısı: Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusundaki eğimli ve karlı alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi mevcut.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Edirne: 11°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İstanbul: 11°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Kırklareli: 10°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Kocaeli: 12°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
EGE
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Afyonkarahisar: 10°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Denizli: 15°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İzmir: 16°C – Çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı
Muğla: 14°C – Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
AKDENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Adana: 17°C – Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Antalya: 18°C – Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Hatay: 15°C – Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Mersin: 17°C – Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Ankara: 11°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Eskişehir: 11°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Konya: 11°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Nevşehir: 11°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin yükseklerinin yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Bolu: 10°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Düzce: 12°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Kastamonu: 13°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Zonguldak: 10°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.
Amasya: 16°C – Çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
Samsun: 12°C – Çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı
Tokat: 17°C – Çok bulutlu, öğle saatlerinde ve gece saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
Trabzon: 11°C – Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Bingöl, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır. Gece ve sabah saatlerinde doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Erzurum: 6°C – Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Kars: 6°C – Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Malatya: 12°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Van: 9°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin doğu kesimleri ile Şanlıurfa çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Diyarbakır: 10°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı (yer yer kuvvetli)
Gaziantep: 12°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Siirt: 10°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı (yer yer kuvvetli)
Şanlıurfa: 12°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı (sabah saatlerinde yer yer kuvvetli)
DENİZLERDE HAVA
Güney Ege açıkları ile Kuzey Ege’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağmurlu.
Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3-5 (batısı 4-6), Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3-5 (akşam doğusu güneybatıdan, gece batısı 6) kuvvetinde.
Dalga: 1,0-2,0 m (yer yer 2,5 m). Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağmurlu.
Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3-5 (akşam batısı 6) kuvvetinde.
Dalga: 0,5-1,5 m (akşam batısı yer yer 2,5 m). Görüş: İyi, yağış anında orta.EGE
Parçalı ve çok bulutlu, Kuzey Ege ile gece Güney Ege’nin güneyi sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı.
Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4-6 (yer yer 7), Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4-6 (sabah açıkları 7) kuvvetinde.
Dalga: 1,0-2,0 m (yer yer 3,0 m). Görüş: İyi, yağış anında orta.AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Rüzgar: Batı Akdeniz'de doğu ve güneydoğudan (batısı kuzeydoğudan), Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan (doğusu güneydoğudan) 4-6 kuvvetinde.
Dalga: 1,0-2,0 m (doğusu yer yer 2,5 m). Görüş: İyi, yağış anında orta.VAN GÖLÜ
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı.
Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2-4 (akşam kuzeybatıdan yer yer 5) kuvvetinde.
Dalga: 0,25-0,75 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.