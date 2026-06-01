Ankara siyasetinde bayram tatilinin ardından yoğun mesai başlıyor. Kritik haftada gözler, bugün toplanacak Kabine ile Meclis'te ele alınacak düzenlemelere çevrildi.

TBMM, 21 Mayıs’ta başladığı 10 günlük bayram tatilinin ardından çalışmalarına başlıyor. Yeni haftada, Genel Kurul’da ve komisyonlarda yeni kanun teklifleri görüşülecek.

Genel Kurul’da 2 Haziran Salı günü “Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile Çeltik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”nin görüşmelerine başlanması bekleniyor.

İÇKİ SATIŞLARINA YENİ YASAKLAR GELİYOR

Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile Çeltik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile alkollü içkilerin veya alkollü içkileri üreten, ithal eden ve pazarlayan firmaların isim, marka, logo, amblem veya alametlerini çağrıştıracak şekilde isim, sözcük, şekil, resim ve harfler iş yerlerinin içinde, dışında, vitrinlerinde, satış ünitelerinde ve hiçbir etkinlik alanında bulundurulamayacak. Fermente alkollü içki markası, distile alkollü içki markası olarak, distile alkollü içki markası fermente alkollü içki markası olarak kullanılamayacak.

Yurt genelinde 22.00-06.00 saatleri arasında alkollü içki satış yasağına ilişkin yaptırımlarda mülki idare amirleri yetkilendirilecek.

YENİ KANUN TEKLİFLERİ KOMİSYONLARDA GÖRÜŞÜLECEK

AK Parti’nin TBMM tatile girmeden sunduğu, Emniyet teşkilatındaki emniyet müdürü ve amir rütbesindeki azami kadro oranlarının yeniden belirlenmesi, basın ve internet haber sitelerine yönelik düzenlemeler, basın yayın ilkelerine aykırı davranan yayın organlarına resmi ilan ve reklam kesme cezası uygulanması; taksi dolmuş, minibüs ve servis plakalarına vergi istisnası getirilmesi, akaryakıt piyasasında vergi kaybının önlenmesi gibi konularda düzenlemeler içeren torba kanun teklifi 3 Haziran Çarşamba günü Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülecek.

Türk Kızılay’ın Cenevre Sözleşmelerine tam uyumunun sağlanması ile Kızılay’ın hak ve mahrumiyetlerinin yeniden düzenlenmesine yönelik kanun teklifi de 4 Haziran Perşembe günü İçişleri Komisyonu’nda ele alınacak.

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’daki okul saldırılarının nedenlerini araştırmak üzere kurulan araştırma komisyonunda 3 Haziran Çarşamba günü bazı akademisyenler sunum yapacak.

CHP GRUP TOPLANTISI YAPILACAK MI?



TBMM'de salı ve çarşamba günlerin partilerin grup toplantıları gerçekleştirilecek.

CHP’nin 38. Kurultayı’nın iptal edilmesinin ardından kapalı grup toplantısı yapılmış ve Özgür Özel Grup Başkanı seçilmiş, TBMM’nin internet sitesinde de Özgür Özel “Grup Başkanı” olarak yer almıştı.

Ancak Kılıçdaroğlu, seçimin usulsüz olduğu ve kabul edilmemesi gerektiğine ilişkin TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’a dilekçe iletmesinin ardından, milletvekillerine de “TBMM CHP Grup Genel Kurul toplantı tarihi, henüz tarafımdan belirlenmemiştir. Toplantı tarihi, toplantı gündemi ve toplantının gerçekleştirileceği yer tarafımdan belirlenir belirlenmez gerekli bilgilendirmeler tarafınıza yapılacaktır. Bu konularda gerekli bilgilendirmeler talimatım gereği yapılmadığı sürece TBMM CHP Grup Genel Kurulu yapılmayacaktır” ifadelerinin yer aldığı yazı da göndermişti.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ise, grup toplantılarının gündemi ve tarihine ilişkin yetkinin Genel Başkan’da değil grup yönetiminde olduğunu vurgulayarak, "Grup yönetim kurulumuz usulünce toplanacaktır. İçtüzüğe uygun olarak haftada en az bir gün toplanmak zorundadır ve o toplantısının yer ve saatini yönetim kurulu belirlerken aynı zamanda gündemini de belirleyecektir, bunu yayınlayacaktır ve sonrasında da Grup Genel Kurulumuz toplanacaktır" ifadelerini kullanmıştı.

Bu tartışmaların ardından TBMM’de gözler, her hafta salı günü saat 13.30’da grup toplantısı düzenleyen CHP’de olacak.

KABİNE 2 HAFTALIK ARANIN ARDINDAN BEŞTEPE'DE TOPLANIYOR

9 günlük bayram tatili sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de bir araya gelecek Kabine'de ilk önemli başlık ekonomi olacak.

Bugün 15.30'da başlayacak olan toplantıda Haziran'ın ilk haftası açıklanacak enflasyon verileri öncesinde son durumun değerlendirilmesi bekleniyor.

İç politikada takip edilen bir diğer başlık Terörsüz Türkiye süreci. Kabine'de sahadaki durumun detaylandırılması beklentisi var. Silah bırakma sürecindeki son durumla ilgili değerlendirme yapılması bekleniyor.



ABD-İran Savaşı'nın kalıcı barışa evrilip evrilmeyeceği Kabine'nin gündeminde olacak. ABD Başkanı Trump'ın açıklamaları sonrasında sahadaki belirsizlik arttı.

Türkiye'nin diplomasi çabaları ve iki ülke arasındaki görüşme trafiği Kabine'de detaylandırılacak.

Gerilimin ekonomiye yansımasıyla birlikte Ortadoğu'daki diğer gelişmeler de ele alınacak konular arasında.

Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan kamuoyuna açıklamalarda bulunacak.