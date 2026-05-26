Bayram sofralarının yeni kralı: Yalova sütlüsü

Kentin ilk baklava ustası tarafından 2005 yılında üretimine başlanan ve 2010 yılında patenti alınan Yalova sütlüsü, lezzetinin tesciliyle, birçok geleneksel tatlıyı geride bırakarak Kurban Bayramı’nda da sofraları süslemek üzere tezgahlardaki yerini aldı. 7 yıllık Ar-Ge çalışması sonrası ortaya çıkan ve tarifi sır gibi saklanan ürün, yüzde 80 düşük şeker oranıyla baklava, künefe ve güllaç gibi tatlıları da tahtından ederken, Kurban Bayramı’nda ağır et yemeklerinin ardından hafif bir tatlıyla sofradan kalkmak isteyenlerin de öncelikli tercihi oluyor. Baklava hamuru ve güllaç kıvamının birleştiği, daha düşük şekerli ve daha az yağ oranına sahip Yalova sütlüsü, özel hamuru ve gizemli tarifi ile yeni bir lezzet deneyimi yaşamak isteyenler için ideal bir tatlı olarak öne çıkarken, tahinli, damla sakızlı, çikolatalı ve klasik olmak üzere 4 çeşidi bulunuyor.