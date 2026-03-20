Nohutlu bayram yahnisi, nohutun haşlanıp kabuklarının soyulduktan sonra bol miktarda soğan, et ve salçayla uzun süre pişirilmesiyle hazırlanan geleneksel bir yemektir. Özellikle Kayseri'de bayram sabahlarının kahvaltısı yerine tüketilen bu yahni, Ramazan Bayramı'nın simge yemeklerinden biridir.

Arife günü hazırlıklara başlanır, soğanlar suda bekletilir, nohutlar ıslatılır ve bayram sabahı tencereye alınır. Yemeğin en belirgin özelliği bol soğan kullanımıdır; soğanlar acılığını kaybedecek şekilde suda bekletilir ve pişirme sırasında tatlı bir lezzet verir.

Nohut miktarı yemeğe göre az tutulur, asıl ağırlık et ve soğanda olur. Bu yemek, oruç sonrası bağırsakları rahatlatması ve sindirimi desteklemesi nedeniyle bayramın ilk günü tercih edilir. Bazı yörelerde pehli denilen koyun kaburga veya but etiyle hazırlanırken, modern tariflerde dana veya kuzu eti de kullanılır. Yanında tereyağlı pirinç pilavı, hoşaf ve bazen turşuyla servis edilir.



6 KİŞİLİK NOHUTLU BAYRAM YAHNİSİ İÇİN MALZEMELER

Altı kişilik bir aile veya misafir grubu için nohutlu bayram yahnisi hazırlarken şu malzemeleri bulundurmak gerekir:

Bir kilogram kuşbaşı dana veya kuzu eti

Üç su bardağı kuru nohut

Üç kilogram kadar kuru soğan

İki yemek kaşığı domates salçası

Bir yemek kaşığı biber salçası

Yarım çay bardağı sıvı yağ veya tereyağı

Tuz, karabiber ve isteğe bağlı pul biber

Birkaç diş sarımsak

Arpacık soğan veya normal soğan

Su veya et suyu Malzemeler bayramın kalabalığına göre artırılabilir. Geleneksel tariflerde soğan miktarı etten fazla olur, bu da yemeğe tatlımsı bir kıvam kazandırır. Nohutlar önceden haşlanıp kabukları soyulmuş halde kullanılmalıdır.

NOHUTLU BAYRAM YAHNİSİNE ET KONUR MU?

Nohutlu bayram yahnisi geleneksel olarak etli bir yemektir. Kayseri mutfağında mutlaka kuşbaşı kuzu veya dana eti eklenir, hatta bazı tariflerde kemikli pehli et tercih edilir. Et, yemeğin ana lezzet kaynağıdır ve nohutla birlikte uzun süre pişirilerek yumuşacık hale gelir. Et olmadan hazırlanan versiyonlar daha çok nohut yemeği olarak kabul edilir, ancak bayram yahnisi geleneğinde et olmazsa olmazdır. Etin varlığı yemeği daha doyurucu ve besleyici kılar, bayram sabahı için enerji verir. Vejetaryen uyarlamalarda et yerine ekstra soğan veya baharatlarla tatlandırılabilir ancak klasik tarif et içermelidir.

NOHUTLARIN GAZI NASIL ALINIR?

Nohutların gaz yapmasını önlemek için doğru hazırlık şarttır. Nohutları bir gece önceden bol soğuk suda ıslatın, ıslatma suyuna bir çay kaşığı karbonat eklemek kabukları yumuşatır ve gaz yapıcı maddeleri suya geçirir. Sabah suyu döküp nohutları durulayın. Haşlama aşamasında tencereye soğuk su ekleyin, kaynamaya başlayınca oluşan köpüğü kaşıkla alın çünkü bu köpük gaz yapıcı oligosakkaritleri içerir. Pişirme suyuna bir tutam kimyon veya bir yemek kaşığı sirke eklemek sindirimi kolaylaştırır. Haşlanmış nohutların kabuklarını soymak da gazı büyük ölçüde azaltır; kabuklar ovularak veya bez arasında sıkıştırılarak ayrılır. Tuz pişirme sonunda eklenmelidir, erken tuzlama nohutların sert kalmasına neden olur. Bu yöntemlerle nohutlar hem daha yumuşak hem de sindirimi rahat olur.

NOHUTLU BAYRAM YAHNİSİ İÇİN NOHUTLAR NASIL TERCİH EDİLMELİ?

Nohutlu bayram yahnisi için en iyi nohutlar kaliteli, taze ve iri taneli olanlardır. Kırık nohut yerine bütün nohut tercih edin çünkü bütün nohutlar pişerken dağılmaz ve yemeğe güzel bir görünüm verir. Organik veya yöresel nohutlar daha lezzetli sonuç verir.

Nohutları ıslatırken suyun içinde şişmelerini sağlayın, ardından haşlayıp kabuklarını soyun. Kabuksuz nohut yemeğe daha yumuşak bir doku katar ve gaz sorununu minimize eder. Haşlanmış nohutları dondurucuda saklayarak bayram hazırlığını kolaylaştırabilirsiniz. Geleneksel tariflerde nohut miktarı az tutulur, yemeğin yıldızı soğan ve et olur. Bu şekilde hazırlanan yahni, lokum kıvamında yumuşak nohutlarla herkesin beğenisini kazanır.