Bayrama sayılı günler kala Ramazan’ın vazgeçilmezi baklavanın fiyatı merak ediliyor. Hafta içine denk gelen bayram haftasında Eminönü’nde en ucuz bayram ikramlığı lokum olurken, en pahalı ürünün baklava olması dikkat çekti.

FİYATLAR CEP YAKIYOR

Ekonomim’de Veysel Ağdar'ın haberine göre; lokumun kilosu 170 ila 350 lira, şekerleme çeşitlerinin kilosu ise 200 ila 400 lira arasında seyrediyor.

Baklava tarafında ise fiyatlar cep yakıyor. Fıstıklının kilosu 850 ila 2 bin lira arasında satışa sunulurken, ir dilimin fiyatı 34 ila 80 lira bandında değişiyor. Cevizli baklavada kilo fiyatı 650 ila 1.600 lira, dilim fiyatı ise 26 ila 60 lira arasında belirleniyor.

40 YIL HATIRIN MALİYETİ BAŞKA

Ev ziyaretlerinin değişmez bir diğer ikramı ise çikolatada 250 gramlık paketlerin fiyatı 250 ila 400 lira arasında değişiyor. Dökme çikolatanın kilosu da 550 ila 900 lira arasında. Kuruyemişli lokumlarda ise fiyat 350'den başlayıp 850 lira arasına yaklaşıyor.

Bayram ziyaretlerinin klasiği haline gelen Türk kahvesinde ise fiyatlar 500 ila 1.000 lira arasında seyrediyor. 40 yıl hatırı olan bir fincan Türk kahvesi (yaklaşık 7 gram) ve yanında iki dilim baklava ikramının maliyeti ise yaklaşık 170 liraya tekabül ediyor.