Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaza, saat 07.00 civarında Aksaray-Nevşehir kara yolunun 45’inci kilometresinde yaşandı. İstanbul’dan Kapadokya’ya seyahat eden ve Uğur Harnedar yönetimindeki 34 MUC 700 plakalı tur otobüsü, yağmurun etkisiyle kayganlaşan zeminde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarpıp karşı yöne geçti.

Otobüste bulunan 45 yolcu ile 2 şoför ve 1 muavinden toplam 16 kişinin hafif yaralandığı öğrenildi.

İhbarın ardından olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Yaralılar ambulanslarla Aksaray ve Nevşehir’deki hastanelere kaldırılırken, kazayı yara almadan atlatan diğer yolcular farklı bir otobüsle yollarına devam etti.

Kazanın ardından konuşan sürücü Uğur Harnedar, “Yokuş aşağı inerken araç bir anda kaydı. Hızımız yüksek değildi ama kontrolü toparlamak zor oldu. Daha büyük bir facia yaşanmaması sevindirici” ifadelerini kullandı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.