Bayram şekeri lüks oldu... Esnaf: Artık 100 liralık alıyorlar

Bayram alışverişi için Kemeraltı Çarşısı’nda şeker alan Yılmaz Şan, “Şeker fiyatları normal. Ben iyisini aldım. Çikolatalısını aldım ama daha düşük olan fiyatlar da var" dedi. 580 liralık aldığını, daha düşük fiyatlı şekerlerin de bulunduğunu söyleyen Şan, "Eskiden bunun yarısını 150 liraya alıyordum. Şimdi 600 lira. Ben bir emekliyim. Ben 2015’te emekli olduğumda asgari ücretten yüzde 60 fazla alıyordum. Şu an kaç para alıyorum biliyor musun? Sorsanıza. Asgari ücretin altında alıyorum. Ben hayatta bir daha vermem, zaten vermedim de. Yani düşünebiliyor musunuz? Yüzde 60 fazla alıyordum. Ve ben emekliyim, 59 yaşındayım. Pazar günleri gidiyorum çalışmaya. Yani sabah 7’de çalışıyorum. Gece saat 1’e kadar çalışıyorum, para çıkarmak için. Ha bunu da kendime almıyorum, anneme alıyorum. Bak ben kendime alsam daha düşük alırım. Annem çikolatalı istediği için onun maaşı yetiyor. Kocasından aldığı için ben kendime alamıyorum” ifadelerini kullandı.

Şeker fiyatlarının yüksek olduğunu dile getiren Sebahat Serbest, “Şimdi şu an çok pahalı. Ben bile düşünüyorum hani hangilerini alayım da hani hepsini alamadım. Geçen sene mesela daha türlü hem şeker hem lokum alıyordum ama bu sene yani gerekli olanları sadece aldım. Bütçem 2-3 bin falan öyle ama hepsini alamadım yani istediklerimi. Normalde yani başkasını istiyordum ama fiyata bakmam lazımdı işte. Ucuz uygun şeyleri aldım. Ya maaşa da zam gelse iyi olacak. Çalışıyorum ama param yetmiyor. O yüzden hani seçerek alıyoruz” diye konuştu.