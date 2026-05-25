Bayram şekeri lüks oldu... Esnaf: Artık 100 liralık alıyorlar

Kurban Bayramı yaklaşırken bayram ikramlıklarına yönelik alışveriş hareketliliği, bu yıl beklentilerin altında kaldı. İzmir Kemeraltı Çarşısı’nda esnaf, ekonomik koşullar nedeniyle şeker ve çikolata satışlarının geçen yıllara göre azaldığını belirtirken, vatandaşlar da artan fiyatların bütçelerini zorladığını anlattı.
Kemeraltı Çarşısı’nda esnaflık yapan Kemal Kutucu, bu yıl şeker satışlarında ciddi bir durgunluk yaşandığını ifade ederek, "Bu sene farklı bir yıl yaşıyoruz. İnsanlar herhalde biraz ekonomik yönden güçsüz olduğu için şeker de daha lüks bir tüketim maddesi. Onun için pek tüketime yanaşmıyorlar. Geçen sene daha fazla bir tüketim vardı. Şu anda yok. 2 bin 280 liradan başlıyor şeker fiyatları. Şekerin markasına göre değişiyor, yükseliyor. Valla artık 100 liralık almaya başladılar. 15-20 tane bir şey geliyor” dedi.