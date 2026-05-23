Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

Bilecik İl Emniyete Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri ile LÖSEV Eskişehir Koordinatörlüğü iş birliğinde il merkezinde, vatandaşlar bayram öncesi yardım bahanesi ile kandırılmamaları yönünde uyarıldı.

Ekipleri Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların huzur ve güvenliği için halkın yoğun olarak bulunduğu park, bahçe ve umuma açık alanları ziyaret ederek bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirdi.

Ekipler vatandaşları Dolandırıcılık Çeşitleri, İletişim Yoluyla Dolandırıcılık, TDP Hizmetleri ve Genel Güvenlik konularında bilgilendirdi.

LÖSEV yetkilileri ile birlikte bayram dönemlerinde artış gösteren dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olunması, kimlik ve banka bilgilerinin hiçbir kişiyle paylaşılmaması gerektiği vatandaşlara hatırlatıldı.