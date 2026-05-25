Türkiye’de Ramazan ve Kurban bayramlarının yaklaşmasıyla birlikte hemen her evde tanıdık bir telaş başlar. Bayram temizliği. Halılar yıkanır, perdeler asılır, camlar parlatılır ve evlerin altı üstüne getirilir. Peki, modern çağda bile vazgeçemediğimiz bu "dip köşe" temizlik geleneğinin arkasında yatan gerçek sebepler neler?

BEDENSEL VE RUHSAL ARINMA

Kültür uzmanlarına göre bayram temizliği, yalnızca gözle görülür bir hijyen sağlama çabası değildir. Toplumsal hafızamızda temizlik, arınma ve tazelenme ile eşdeğerdir. Eski yılı veya yorucu bir dönemi geride bırakırken, yeni ve kutsal kabul edilen bir zaman dilimine (bayrama) hem bedenen hem de mekansal olarak "temiz" girmek istenir. Bir nevi, evdeki negatif enerjinin kapı dışarı edilmesidir.

MİSAFİRE DUYULAN SAYGI

Bizim kültürümüzde misafir baş tacıdır. Bayramlar ise küslerin barıştığı, akrabaların ve komşuların bir araya geldiği en özel dönemlerdir. Evin her köşesinin kusursuz görünmesi, kapıyı çalacak misafire duyulan saygının ve sevginin en somut göstergesidir. "Evim temiz, içim rahat" düşüncesiyle konuklar ağırlanır, ikramlar gururla sunulur.

Bayram temizliği, aile bireylerini bir araya getiren imece usulü bir bağdır. Yorucu olsa da bayram sabahı o "temizlik kokan" eve uyanmanın verdiği huzur, bu köklü geleneğin nesiller boyu yaşamasının en büyük sırrıdır.