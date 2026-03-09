Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, şehitlerin aziz hatıralarını yaşatmak ve emanetlerine sahip çıkmak amacıyla bu çalışmalar sürdürülüyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın talimatıyla hayata geçirilen uygulama kapsamında, ülke genelindeki tüm şehit mezarlarında genel temizlik ve çevre düzenlemesi gerçekleştirilecek.

Bakanlık koordinasyonundaki çalışma yalnızca temizlikle sınırlı kalmayacak. Mezarların mevcut durumları detaylı incelenerek kayıt altına alınacak, onarım ihtiyacı olanlar tespit edilip gerekli müdahaleler için süreç yakından takip edilecek.

81 il müdürlüğü tarafından yürütülen hazırlıkların, Ramazan Bayramı ziyaretleri başlamadan tamamlanması hedefleniyor.

Bu kapsamlı çalışmalar sayesinde bayram döneminde şehitliklere yapılacak ziyaretlerin daha düzenli, temiz ve huzurlu bir ortamda gerçekleşmesi amaçlanıyor.