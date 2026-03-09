Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ramazan Bayramı öncesinde Türkiye genelindeki şehitliklerde bakım, onarım ve temizlik çalışması başlattı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, şehitlerin hatırasını yaşatmak ve kabirlerini bayram ziyaretlerine hazırlamak amacıyla 81 ilde kapsamlı bir çalışma yürütülüyor.

MEZARLARIN DURUMU DA KAYIT ALTINA ALINACAK

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın talimatıyla başlatılan çalışma kapsamında şehit mezarlarında genel temizlik ve çevre düzenlemesi yapılacak.

Bunun yanı sıra mezarların mevcut durumu da kontrol edilerek kayıt altına alınacak.

Onarım gerektiren mezarlar tespit edilerek gerekli bakım ve yenileme çalışmalarının yapılması için süreç takip edilecek.

BAYRAM ZİYARETLERİNE HAZIRLIK

81 il müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmaların Ramazan Bayramı öncesinde tamamlanması planlanıyor.

Yapılan hazırlıklarla bayram süresince gerçekleştirilecek ziyaretlerin daha düzenli ve uygun koşullarda yapılması amaçlanıyor.