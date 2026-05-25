25 Mayıs 2026 Pazartesi günü itibarıyla Türkiye genelinde faaliyet gösteren tüm kamu ve özel bankalar normal çalışma düzeninde hizmet veriyor. Ziraat Bankası, VakıfBank, Halkbank, İş Bankası, Garanti BBVA, Akbank ve diğer bankaların şubeleri sabah 09.00’da açıldı ve standart kapanış saatine kadar işlemler devam edecek.
Bayram öncesi para transferi yapacaklar dikkat: EFT saatleri değişiyor
Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla birlikte bankacılık işlemleri yapacak vatandaşların gündeminde aynı soru var. “Bugün bankalar açık mı?” özellikle EFT, havale ve FAST işlemleri gerçekleştirmek isteyen milyonlarca kişi, 25 Mayıs Pazartesi günü bankaların çalışma düzenini araştırıyor.Derleyen: Cemile Kurel
Bayram öncesindeki arefe gününde ise bankalar yarım gün çalışacak. Şubeler sabah saatlerinde hizmet vermeye başlayacak ve resmi tatil uygulaması nedeniyle saat 13.00 itibarıyla kapanacak.
Para transferi işlemlerinde de bugün herhangi bir aksama bulunmuyor. Mesai saatleri içerisinde yapılan EFT ve havale işlemleri aynı gün içerisinde hesaplara aktarılabilecek.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın anlık para transfer sistemi FAST ise bayram süresince de 7 gün 24 saat hizmet vermeyi sürdürecek.
Arefe günü saat 13.00’e kadar gerçekleştirilen EFT işlemleri aynı gün karşı hesaba ulaşacak. Ancak bu saatten sonra verilen EFT talimatları, resmi tatilin sona ermesinin ardından ilk iş günü olan 1 Haziran 2026 Pazartesi günü işleme alınacak.
FAST sistemi sayesinde ise bankalar kapalı olsa bile belirlenen limitler dahilindeki para transferleri anlık olarak yapılabilecek.