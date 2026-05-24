Kurban Bayramı’nda şehirlerarası otogarlarda yolcu sirkülasyonu hız kazandı. Bayram tatili dönemlerinde meydana gelebilecek olası trafik kazalarındaki can kayıpları ve yaralanmaların önüne geçmek isteyen Hatay İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, otogarda geniş kapsamlı bir trafik ve güvenlik denetimi başlattı. Denetimler kapsamında peronları gezen polis ekipleri, sürücü ve yolculara trafik kurallarını içeren bilgilendirici broşürler dağıtarak, emniyet kemeri kullanımı konusunda sözlü uyarılarda bulundu.

"EMNİYET KEMERİ HAYAT KURTARIR"

Yapılan uygulamalardan ve emniyet kemerinin öneminden bahseden yolculardan Deniz Çayner, yolcu güvenliği için bu denetimlerin çok doğru bir adım olduğunu belirterek, "Ağrı’ya gideceğim, emniyet kemerimi takıyorum. Emniyet kemeri hayat kurtarır, bizde yolculara uyarılar yapıyoruz. Yolcuları can güvenlikleri için gerekli uyarıları yapıyoruz" dedi.

"HER GÜN SIKI BİR ŞEKİLDE DENETİM YAPILIYOR"

Emniyet güçlerinin yürüttüğü çalışmalara destek veren Selim Özer ise bayram öncesindeki bu yoğun dönemde yapılan uyarıların çok başarılı olduğunu dile getirdi. Özer, "Trafik ekipleri çok harika bir şekilde bayram öncesi yoğunluk zamanında bütün yolculara uyarılar yapıyorlar. Emniyet kemeri konusunda özellikle seyahat zamanında araçların çıkış zamanında çok başarılı bir şekilde uyarı yapıyorlar. Her gün sıkı bir şekilde denetim yapılıyor, bizde yolculara uyarılar yapıyoruz ve emniyet konusunda dikkat ediyoruz" dedi.

"BU BİR ALIŞKANLIK HALİNE GELMELİ"

Trafik kurallarına uymanın toplumsal bir sorumluluk olduğuna dikkat çeken İsa Basanyürek de denetimlerin sürekliliğinin önemini vurgulayarak şunları söyledi:

"Herkesin trafik kuralarına uyması en uygunudur, hem kendimiz açısından hem de vatandaş açısından önemli. Mutlaka denetim olmalı, her kesinde bilgilendirilmesi lazım. Yola çıkarken emniyet kemerini takıyorum, bu bir alışkanlık haline gelmesi lazım."