Bayram öncesi otellerde büyük hareketlilik: Fiyatlar netleşti

Kurban Bayramı tatilinin uzatılmasıyla 10 milyon kişinin yollara düşmesi beklenirken, artan maliyetler tatil bütçelerini sarstı.

9 günlük tatilde 10 milyon kişinin yollara düşmesiyle turizmde 180 milyar liralık hacim bekleniyor. Ancak artan maliyetler nedeniyle otel fiyatları yüzde 25 arttı, seyahat planları bütçeleri zorlamaya başladı. Otobüsçüler ise zarar etmemek için biletlere yüzde 20 zam istiyor.

Birgün'ün haberine göre Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılması turizm sektöründe milyarlık bir hareketlilik beklentisi yaratsa da, artan hayat pahalılığı tatil maliyetlerini vatandaş için ulaşılması güç bir noktaya taşıdı.

Seyahat hacminin 180 milyar liraya ulaşması beklenen bu dönemde, maliyet artışları hem tatilciyi hem de sektör temsilcilerini kaygılandırıyor.

1500 LİRADAN BAŞLIYOR

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, yurt içi fiyatların geçen yıla oranla yüzde 25 arttığını belirterek ekonomik tablonun tatil bütçelerine yansımasını şu sözlerle özetledi:

"Yurt içinde Kurban Bayramı’nda gecelik kişi başı otel fiyatları 1500 liradan başlıyor. 2 kişi her şey dahil 5 gece konaklama ortalama 30 bin lirayı buluyor. Yurt dışı paket fiyatları ise otobüslü turlarda kişi başı 150 avrodan başlıyor. Uçaklı turlarda ise kişi başı 450 avrodan başlıyor."

Türkiye gazetesine konuşan ve Kurban Bayramı'nda 10 milyon vatandaşın seyahat etmesini beklediklerini belirten Bağlıkaya. "Bayram tatilinde özellikle kültür turları tercih ediliyor. Ancak bu dönemde havaların ısınacak olmasından dolayı güney bölgelerindeki kıyı otellerine de talep olduğu görülüyor." dedi.

Bağlıkaya, "Talep ağırlıklı olarak Akdeniz, Ege ve KKTC destinasyonlarında yoğunlaşıyor. Antalya, Muğla, Aydın, İzmir ve Balıkesir gibi destinasyonlar bu çerçevede tercih ediliyor" diye konuştu.

TÜRSAB Başkanı, "Doğa ve termal tatil tercih eden vatandaşlarımız için Afyon ve Sapanca gibi destinasyonlar alternatif oluşturuyor. Doğa ve kültür turları bakımından Karadeniz, Kapadokya ve GAP bölgesi talebin yüksek olduğu bölgeler. Doğa ve termal tatil tercih eden vatandaşlarımız için Afyon ve Sapanca gibi destinasyonlar alternatif oluşturuyor. Doğa ve kültür turları bakımından Karadeniz, Kapadokya ve GAP bölgesi talebin yüksek olduğu bölgeler." dedi.

