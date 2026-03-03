Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer başkanlığında “İl Asayiş ve Güvenlik Toplantısı” gerçekleştirildi.

Toplantıda, asayiş, terörle mücadele, mali ve organize suç örgütleriyle mücadele, düzensiz göçle mücadele, kaçakçılık ve siber suçlarla mücadele, trafik tedbirleri, okul çevreleri ve okul güvenliği başlıklarında alınan tedbirler kapsamlı şekilde ele alındı.

Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde vatandaşların huzur ve güven içerisinde bayramlarını geçirebilmeleri amacıyla alınan ilave tedbirler de değerlendirilerek gerekli planlamalar yapıldı.

Vali Sözer toplantı sonrası yaptığı açıklamada, “İlimizde kamu düzeninin muhafazası ve vatandaşlarımızın güvenliğinin temini için tüm birimlerimiz, bayram sürecini de kapsayacak şekilde 7/24 görevlerini titizlikle sürdürmektedir.” dedi.