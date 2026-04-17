Resmi Gazete’nin son sayısında yer alan 11165 sayılı karar uyarınca, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında ulaşım desteği sağlanacak. 23 Nisan Perşembe günü geçerli olacak uygulama ile vatandaşlar, bayram coşkusuna ulaşım engeli olmadan ortak olabilecek.

ÜCRETSİZ OLACAK RAYLI SİSTEM HATLARI

Karar kapsamında, Türkiye’nin en yoğun kullanılan şehir içi raylı sistem hatlarında ücret alınmayacak. Ücretsiz hizmet verecek hatlar şunlar:

İstanbul: Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı.

Ankara: Başkentray.

İzmir: İZBAN.

BELEDİYELERE BAĞLI ARAÇLAR DA KAPSAMDA

Sadece şehirler arası ve ana hat raylı sistemler değil, yerel yönetimlerin sunduğu ulaşım hizmetleri de karara dahil edildi. Buna göre:

"Belediyeler tarafından işletilen otobüs, metro, tramvay ve diğer tüm toplu taşıma araçları da gün boyunca vatandaşların kullanımına ücretsiz olarak sunulacak."

Bu düzenleme ile bayram süresince oluşabilecek trafik yoğunluğunun azaltılması ve etkinlik alanlarına katılımın kolaylaştırılması hedefleniyor.