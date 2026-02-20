Ekonomik kriz ve yüksek enflasyonun artmasıyla, emekli maaşının 20 bin liraya yükseltilmesi emekliler tarafından büyük tepki gördü.
Bayram ikramiyesi 17 bin lira mı oluyor? TBMM'ye sunuldu
Yeni Yol Grup Başkan Vekili Selçuk Özdağ, bayram ikramiyelerinin 17 bin TL'ye çıkartılması için hazırladıkları kanun teklifini Meclis Başkanlığına sunduklarını duyurdu.Derleyen: Baran Yalçın
Emekliler, aldıkları aylıklarla geçimini sağlayamazken, gözler bayramda verilmesi beklenen ikramiye tutarına çevrildi.
Yeni Yol Partisi, konu ile ilgili bir kanun teklifi hazırladı.
"BAYRAM İKRAMİYESİ 17 BİN TL'YE ÇIKARTILSIN"
Yeni Yol Grup Başkan Vekili Selçuk Özdağ, bayram ikramiyelerinin 17 bin liraya çıkartılması için hazırladıkları teklifi Meclis Başkanlığına sunduklarını duyurdu.
Hazırladıkları teklife iktidar ve muhalefetten destek isteyen Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
"MİLLETİMİZ İÇİN HAYIRLI OLSUN"
Özdağ, "TBMM Genel Kurulu’nda bayram ikramiyelerinin 17.000 TL’ye çıkarılması gerektiğini gündeme getirmiştim. Bu doğrultuda hazırladığımız kanun teklifini de Meclis Başkanlığı’na sunmuş bulunuyoruz. İktidar ve muhalefet partilerinin desteklerini bekliyoruz. Milletimiz için hayırlı olsun" sözlerini sarf etti.