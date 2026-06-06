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Olay, sabah saatlerinde Alaplı ilçesine bağlı Cambazlı köyünde meydana geldi. Köylüler, 26 yaşındaki O.A.'yı evinin bahçesindeki ağaca asılı halde bulunca durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, hayati fonksiyonlarının devam ettiğini belirledikleri gence ilk müdahaleyi yaptı. Ardından Alaplı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan O.A., doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

HORTUMLA KENDİSİNİ AĞACA ASTIĞI BELİRLENDİ

Jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemesinde, O.A.'nın bahçe sulama hortumlarını kullanarak kendisini ağaca asmaya çalıştığı tespit edildi. Kullanılan hortumların bir kısmının koparak ağacın dibine düştüğü görüldü.

BAYRAM İÇİN MEMLEKETİNE GELMİŞTİ

Uzun süredir psikolojik sorunlar yaşadığı öğrenilen O.A.'nın köyde yalnız yaşadığı, yılın büyük bölümünde il dışında inşaat işlerinde çalıştığı ve Kurban Bayramı dolayısıyla köyüne geldiği belirtildi.

Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından başlatılan soruşturma sürüyor.