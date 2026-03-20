Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memleketi Rize'nin Güneysu ilçesindeki Güneysu Merkez Camisi'nde bayram namazı kıldı. Camiye girerken vatandaşları selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradakilerle sohbet etti

VATANDAŞA SİMİR, ÇOCUKLARA 200 TL

Cami çıkışında kendisini bekleyen çocukları "Gelun bakayum" diyerek çağıran Erdoğan, 200’şer TL bayram harçlığı ve oyuncak verdi. Ayrıca Erdoğan, vatandaşlara simit ikram etti.

Gazetecilerle de bayramlaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: "Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azabından kurtuluş olan mübarek Ramazan-ı Şerif'i geride bıraktık ve bugün Ramazan Bayramı'yla müşerref olduk. Rabb'im Ramazan Bayramı'nın tüm alemi İslam için bir kurtuluşa, bir dirilişe vesile olmasını bizlere nasip eylesin. Ülkemizde de birliğin, beraberliğin, kardeşliğin ayrıca bir vesilesi kılsın. Orta Doğu şu anda kaynıyor ve bu siyonist İsrail, malum yüzlerce, binlerce insanı katletti. İnşallah bunun bedelini de ödeyeceğinden hiç şüphem yok. Rabb'im yar, yardımcımız olsun. Ramazan Bayramı'nı da ülkemiz, milletimiz için hayırlara vesile kılsın." Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Halit Yerebakan, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, AK Parti Rize İl Başkanı Yılmaz Katmer de bayram namazını Güneysu Merkez Camisi'nde kıldı.