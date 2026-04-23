MEZARLARA TÜRK BAYRAKLARI SERİLDİ

Kahramanmaraş’ta meydana gelen feci okul saldırısı sonucu hayatını kaybeden 11 yaşındaki Zeynep Kılıç, Bayram Nabi Şişik, Belinay Nur Boyraz ve Kerem Erdem Güngör, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda unutulmadı. Şeyh Adil Mezarlığı’nda yan yana yatan dört küçük fidanın kabirleri, bayram sabahında Türk bayraklarıyla donatıldı. Arkadaşları sınıflarında bayramı kutlarken, onların mezarlarını aileleri ve sevenleri ziyaret etti.

"ACIMIZI CEZALAR DİNDİRECEK"

Saldırıda hayatını kaybeden 5. sınıf öğrencisi Zeynep Kılıç’ın babası Ahmet Özkan Kılıç, kızının bayramını kutlamak için geldiği mezar başında adalete seslendi. Metanetini korumaya çalışarak tüm çocukların bayramını kutlayan acılı baba, "Başka ailelerin canı yanmasın istiyoruz. Acımız büyük, sabrediyoruz. Ancak bu acıyı dindirecek tek şey adalettir," dedi.