Bolu’da bayram tatili dönüşü yoğunluğunun yaşandığı TEM Otoyolu'nda 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. İstanbul istikametinde ulaşım bir süreliğine durma noktasına geldi.

Bayram tatilini memleketlerinde geçiren vatandaşların dönüş yolculuğu sürerken, TEM Otoyolu Bolu geçişi hareketli dakikalara sahne oldu. Edinilen bilgilere göre, otoyolun İstanbul istikametinde seyir halinde olan 5 araç, henüz belirlenemeyen bir nedenle birbiriyle çarpıştı.

CAN KAYBI YOK

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine hızla jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, kazada şans eseri herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı tespit edildi. 5 araçta da ciddi boyutta maddi hasar meydana geldiği görüldü. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nun İstanbul yönünde trafik akışı bir süreliğine durduruldu ve uzun araç kuyrukları oluştu. Bölgeye gelen trafik ekiplerinin hızlı müdahalesi ve araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından, ulaşım yeniden normale döndü.