Bayram tatilini memleketlerinde ya da turistik bölgelerde geçiren vatandaşlar dönüş yoluna geçti. Bu hareketlilik, Anadolu Otoyolu’nun özellikle Bolu ve Düzce kesiminde İstanbul istikametinde trafik yoğunluğunu artırdı.

KRİTİK NOKTALARDA YOĞUNLUK DİKKAT ÇEKİYOR

Otoyolun Bolu geçişinde Gerede, Köroğlu ve Bolu Dağı Tüneli çevresinde araç yoğunluğu gözlenirken, Düzce kesiminde Kaynaşlı, Üçköprü, Beyköy ve Gümüşova Rampası mevkilerinde de akıcı yoğunluk oluştu.

Otoyolun Ankara istikametinde ise trafik zaman zaman yoğunlaşsa da genel olarak daha rahat ilerliyor.

D-100 kara yolunda ise hem Ankara hem de İstanbul yönünde ulaşım normal akışını sürdürüyor.

Ekipler sahada, yoğunluk artabilir

Jandarma, polis ve karayolları ekipleri, ulaşımın aksamaması için bölgede görev yapmayı sürdürüyor. Yetkililer, trafik yoğunluğunun günün ilerleyen saatlerinde artarak devam edebileceği uyarısında bulunuyor.