İstanbul'da Kurban Bayramı öncesinde alışverişlerde sahte para kullanılarak gerçekleştirilebilecek dolandırıcılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında piyasaya sahte döviz ve sahte altın sürmeye hazırlanan şüphelilere operasyon düzenlendi.

Fatih’te belirlenen adreslere yapılan operasyonda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

GÖRÜNÜRDE SERVET AMA SAHTE

Adreslerde yapılan aramalarda 660 bin 800 sahte dolar, 71 bin 180 sahte euro, 6 bin avro filigranı, toplam 21 kilogram sahte altın, 16 kilogram sahte altın yapımında kullanılan saç levha, 5 bin adet altın ambalajı, 1 adet altın kesme ve pres makinesi ile 1 adet gram altın kalıbı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.