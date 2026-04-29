Cumhur İttifakı’nın yeni İmralı süreci bir süredir beklemede… MHP lideri Bahçeli önce “aceleye gerek yok” dedi ama sonra “Oyalanmaya ve oyalamaya gerek yok” diye devam etti. DEM Parti zaten sık sık AKP’yi yargı düzenlemesindeki gecikme nedeniyle eleştiriyor. AKP kurmaylarının da iç tartışmalarında “DEM Parti olmazsa seçim zora girer” dediği yansıdı. Erdoğan da bugünkü grup toplantısında çıkıp “Sürece dair karamsar senaryolar yazanlar gerçeklerle değil tamamen vehimleriyle hareket etmektedir” dedi. Bu yoğun gündemin içinde kaçırdığımız bir şey var; MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın AKP MYK toplantısındaki sunumu…

Cumhur İttifakı’nın başlattığı Terörsüz Türkiye süreci özelikle son iki aydır “hukuki düzenleme” noktasında kriz yaşıyor.

TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun raporu doğrultusunda demokratik ve hukuki reformların adım adım yerine getirilmesi bekleniyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile başlayalım.

MHP lideri Bahçeli 24 Mart’taki partisinin grup toplantısında “Süreci boğmanın, aceleye getirmenin, tartışmaları alevlendirmenin alemi yoktur” dedi.

Bahçeli iki hafta sonra ise sanki bir şeylerden rahatsız olmuş gibiydi.

Partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunan MHP lideri Bahçeli, “MHP gelişmeleri yalnızca izleyen siyasi yapı değildir. Gerektiğinde yön veren, uyaran, milli duruşu net şekilde ortaya koyan iradenin adıdır” dedi.

İmralı süreci için “Ölüm kapımızı çalsa da vazgeçmeyiz” diyen Bahçeli daha önce yaptığı “aceleye gerek yok” yaklaşımından vazgeçerek 7 Nisan’daki konuşmasında “Oyalanmaya gerek yoktur” dedi.

DEM Parti zaten bu konuda sık sık açıklamalar yapıyordu.

İBRAHİM KALIN AKP MYK TOPLANTISINDA

Tarih: 13 Nisan 2026

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, AKP’nin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısına katıldı.

MİT Başkanı Kalın bu toplantına çok kritik bir sunum gerçekleştirdi.

İran’daki gelişmeler, İsrail'in Lübnan'a, Gazze'ye, Batı Şeria'ya dönük saldırılarının yanı sır önemli nokta, Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge konusuydu.

Hem MHP’nin hem de DEM Parti’nin siyaseten ortaklaştığı, AKP’ye sık sık çağrı yaptığı bir dönemde elbette gözler Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve AKP kurmaylarına çevrilmişti.

AKP kurmaylarının da iç tartışmalarında "DEM Parti olmazsa seçim zora girer" dediği yansıdı.

O TOPLANTIDAN SONRA NELER OLDU?

Sondan başlayalım.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 23 Nisan’daki resepsiyonda sürecin ilerlemesi için adım atılıp atılmayacağı soruldu. Erdoğan “Durmak yok, aynen devam” yanıtını verdi.

Erdoğan bugün de grup toplantısında çıkıp “Sürece dair karamsar senaryolar yazanlar gerçeklerle değil tamamen vehimleriyle hareket etmektedir” dedi.

Belki de Erdoğan’ın 23 Nisan’da bu cümleyi kurabilmesi adına İbrahim Kalın sunum yapmıştı.

Erdoğan sunumdan iki gün sonra şöyle diyordu:

“Türkiye'nin 40 yıllık 'terör' musibetinden kurtulmasını istemeyen odaklar, artık süreçten rahatsızlıklarını gizleme gereği dahi duymuyorlar. Ellerine ve yüzlerine yapışmış 73 bin Gazzelinin kanına bakmadan çıkıp bir de utanmadan Kürt kardeşlerimiz üzerinden ülkemize iftira atıyorlar. Değerli kardeşlerim; biz bu tuzağa düşmeyeceğiz. Cumhur İttifakı olarak ülkemizin ve bölgemizin aydınlık yarınlarını karartmayacağız.”

Süreçle ilgili takvim sorularına girmeyen Erdoğan 23 Nisan resepsiyonunda yanında olan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’a topu atıyordu. Kurtulmuş ise partilerin uzlaşısından sonra hemen devreye gireceğini ifade etti.

MADALYONUN DİĞER YÜZÜ

İmralı süreciyle ilgili siyasilerin mesajları bir yana MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın AKP’nin MYK toplantısına katılmış olması da dikkat çekiciydi.

MİT Başkanı İbrahim Kalın, CHP’nin talebi üzerine 20 Kasım 2024’te CHP’ye 3 saatlik bir sunum yapmıştı.

MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın AKP’nin MYK toplantısına katılmış olması sonrası “CHP, DEM Parti, MHP ve diğer partiler talep ederse MİT Başkanı İbrahim Kalın sunum yapacak mı?” sorusu akla getirdi.