Son günlerde altın ve gümüş piyasasında yaşanan hareketlilik milyonlarca yatırımcıyı ilgilendiriyor.

7 bin TL bandına kadar sert düşüş yaşayan gram altın güne yüzde 3 artış ile 7 bin 418 TL seviyesine yükseldi. Gümüş ise yüzde 7 artış ile 121 TL bandına geldi.

BAŞARAN: ALTIN VE GÖMÜŞ YOLUNA DEVAM EDECEK

Yeniçağ gazetesinden Gülay Tünçel’e konuşan ekonomist Bayram Başaran, altın ve gümüş konusunda yükselişin süreceğini söyledi.

Başaran, “Nadir metaller dediğimiz endüstrinin gelişmesi için önemli metaller var. İşte lityum, bakır gibi, benzeri metaller var. Bunlara çok ciddi gitme yönelmeleri başladı. Bunun önün önünü kesmek için bu operasyon yapıldı. Yaklaşık 6,5 trilyon dolarlık bir operasyon yapıldı. Ama bu operasyon da tutmadı. Dolayısıyla altının, gümüşün ve nadir metallerin yükselmesine sebep olan nedenler ortadan kalkmadığı için altın ve gömüş yoluna devam edecek” dedi.

'ABD'YE ÇOK BÜYÜK ZARAR VERECEK'

Bu operasyonun dolara büyük zarar vereceğini söyleyen Başaran, “Amerikan ekonomisine çok büyük zarar verecek. Ben iddia ediyorum. Bugünden söylemiştim. Temmuz ayında konuşuruz. Temmuz ya da ağustosta Amerika faiz artırmak zorunda kalacak. Göreceksiniz” ifadelerini kullandı.

NOT: Haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi vermemektedir.