BMD Başkanı Sinan Öncel, mart ayında hazır giyim ve ayakkabı kategorilerinde yaşanan hareketliliği Ramazan Bayramı alışverişine bağladı. İlk aylardaki daralma eğiliminin bayram etkisiyle kırıldığını belirten Öncel, satış verilerinin ibreyi yeniden yukarı çevirdiğini vurguladı.

ADET SATIŞLARINDA BÜYÜK SIÇRAMA

Ciro artışından ziyade gerçek büyümenin göstergesi olan "adet satışı" verilerine dikkat çeken Öncel, mart ayında her beş markadan dördünün satışlarını artırdığını ifade etti. Ankete göre: Markaların yüzde 79'u adet satışlarını, yüzde 87'si ise cirosunu yükseltti.

Hazır giyim markalarının yüzde 86’sı, ayakkabı markalarının ise yüzde 82’si satışlarını bir önceki aya göre artırmayı başardı.

Özellikle giyim sektöründeki markaların yüzde 36’sında artış oranı yüzde 40 ve üzerine çıktı.

MERKEZ BANKASI VERİLERİYLE PARALEL ARTIŞ

Perakendedeki bu canlanma, Merkez Bankası’nın kartlı harcama verilerine de yansıdı. BMD anketiyle örtüşen verilere göre, mart ayında giyim ve ayakkabı sektöründeki kartlı işlem adedi %40,6, toplam harcama tutarı ise yüzde 41,3 oranında artış gösterdi.

Sinan Öncel, bu yükselişte bayram alışverişinin yanı sıra mart ayının şubat ayına göre üç gün daha uzun olmasının da payı olduğunu belirterek, "Her şeye rağmen bayram, markalarımıza moral verdi ve sektöre nefes aldırdı" değerlendirmesinde bulundu.