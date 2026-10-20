Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya gelen NATO Brunssum Müşterek Kuvvet Komutanı Orgeneral Ingo Gerhartz’ı kabul etti.
Genelkurmay Karargahı’nda gerçekleşen üst düzey kabule, Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Levent Ergün de katıldı.
ANKARA'DA ÜST DÜZEY ASKERİ TEMAS
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, resmi ziyaret kapsamında Türkiye'ye gelen NATO Brunssum Müşterek Kuvvet Komutanı Orgeneral Ingo Gerhartz ile Başkent Ankara'da bir araya geldi.
Görüşme, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) resmi sosyal medya hesapları üzerinden kamuoyuna duyuruldu.
KRİTİK GÖRÜŞMEYE İKİNCİ BAŞKAN DA KATILDI
Genelkurmay Karargahı'nda gerçekleşen kabule, askeri diplomasinin üst düzey temsilcileri iştirak etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Levent Ergün de hazır bulundu.