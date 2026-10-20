Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya gelen NATO Brunssum Müşterek Kuvvet Komutanı Orgeneral Ingo Gerhartz’ı kabul etti.

Genelkurmay Karargahı’nda gerçekleşen üst düzey kabule, Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Levent Ergün de katıldı.

Bayraktaroğlu, NATO Brunssum Müşterek Kuvvet Komutanı Gerhartz’ı kabul etti - Resim : 1

ANKARA'DA ÜST DÜZEY ASKERİ TEMAS

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, resmi ziyaret kapsamında Türkiye'ye gelen NATO Brunssum Müşterek Kuvvet Komutanı Orgeneral Ingo Gerhartz ile Başkent Ankara'da bir araya geldi.

Görüşme, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) resmi sosyal medya hesapları üzerinden kamuoyuna duyuruldu.

Bayraktaroğlu, NATO Brunssum Müşterek Kuvvet Komutanı Gerhartz’ı kabul etti - Resim : 2

KRİTİK GÖRÜŞMEYE İKİNCİ BAŞKAN DA KATILDI

Genelkurmay Karargahı'nda gerçekleşen kabule, askeri diplomasinin üst düzey temsilcileri iştirak etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Levent Ergün de hazır bulundu.

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