Türkiye savunma sanayi üretiminde emin adımlarla ilerlerken, bu alanda dünya pazarına açılmaya da devam ediyor. Middle East Eye’ın haberine göre, İtalyan donanmasının, Türk yapımı Bayraktar TB3 silahlı insansız hava aracını satın almakla ilgilendiği, üst düzey bir İtalyan askeri yetkilinin geçen hafta parlamentoda yaptığı açıklamada belirtildi.

Habere göre İtalyan Donanması Kurmay Başkanı Amiral Giuseppe Berutti Bergotto, parlamentoya yaptığı konuşmada, İtalya’nın insansız sistemlere, özellikle de dronlara özel bir ilgi gösterdiğini söyledi.

BAYRAKTAR TB3’ÜN GÖRÜNTÜLERİNİ GÖSTERDİ

Baykar’ın Bayraktar TB3’ünün hafif uçak gemisi TCG Anadolu’dan kalkış yaptığı görüntüleri gösterdikten sonra Bergotto, donanmanın bu sistemi edinmekle ilgilendiğini ifade etti.

Habere göre “Bildiğiniz üzere Baykar, Leonardo ile bir iş birliği anlaşması imzaladı, dolayısıyla tedarik Leonardo üzerinden yapılacak ve Cavour uçak gemisine entegre edilebilecek” diyen Bergotto, geçen yıl Türk ve İtalyan savunma şirketleri arasında imzalanan ve TB3 gibi projelerde iş birliğine olanak tanıyan anlaşmaya atıfta bulundu.

İtalyan Donanması’nın amiral gemisi olan Cavour uçak gemisi, dikey kalkış yapabilen F-35 beşinci nesil savaş uçaklarının yanı sıra askeri helikopterleri de taşıyabiliyor. Türkiye’nin TCG Anadolu gemisi de benzer bir platform.

Başlangıçta F-35’leri taşıyacak şekilde tasarlanmıştı, ancak Ankara’nın programdan çıkarılmasının ardından gemi TB3 dronlarına ev sahipliği yapacak şekilde kullanılmaya başlandı.

Habere göre her iki gemi de Amfibi Hücum Gemisi (LHD) olarak sınıflandırılmakta olup hava unsurlarını taşıyacak şekilde uyarlandı.

BAYRAKTAR TB3’ÜN PERFORMANSI AVRUPALILARI ETKİLEDİ

Konuyla ilgili demeç veren kaynaklar, Bayraktar TB3’ün NATO’nun Steadfast Dart 2026 askeri tatbikatı sırasında sergilediği performansın, İtalyanlar da dahil olmak üzere Avrupalı müttefikleri etkilediğini söyledi.

Bayraktar TB3’ler, Şubat ayında Baltık Denizi’nde diğer müttefik uçaklar gemilerden operasyon yapamazken, sıfırın altındaki sıcaklıklarda TCG Anadolu’dan otonom şekilde kalkış ve iniş gerçekleştirebildi. Ayrıca tatbikat sırasında hedeflere başarılı şekilde füze atışı yaptı.

Habere göre satışın gerçekleşmesi halinde, Türkiye’nin bir başka NATO müttefikinin de bu platformu satın alıp kullanacak olması, TB3’ün kabiliyetlerini daha da kanıtlamış etmiş olacak.

Analist Riccardo Gasco, birçok Avrupa donanması için TB3’ün, yerli programların dolduramadığı bir kabiliyet boşluğuna en hızlı çözümü sunabileceğini söyledi.

‘TÜRKİYE BUNA SAHİP’

Gasco , “Avrupa, gemiden kalkabilen insansız sistemleri yıllardır tartışıyor ancak sahaya sürebilmiş değil” dedi.

Ayrıca Gasco şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye ise halihazırda buna sahip, çalışıyor ve artık İtalyan bir sanayi ortağı üzerinden erişilebilir durumda. Savunma konusunda aniden ciddileşen bir kıtada bu, birçok Avrupa ülkesinin beklediği şey olabilir."

‘BAYKAR-LEONARDO ORTAKLIĞI ÖNEMLİ BİR AÇIĞI KAPATACAK’

Gasco, Baykar-Leonardo ortaklığı sayesinde İtalya’nın, Avrupa donanmalarının uzun süredir çözmekte zorlandığı gemi konuşlu insansız taarruz sistemleri alanındaki önemli bir açığı kapatacağını belirtti ve “Bu niteliksel olarak farklı bir ilişki ve Roma’nın Ankara’ya güvenlik ve dış politika konularında daha geniş bir çerçevede nasıl yaklaşacağını kaçınılmaz olarak etkileyecek” ifadelerini kullandı.

Söz konusu İHA, Ukrayna, Libya ve Suriye’deki savaşlarda oldukça etkili olduğu kanıtlanan Bayraktar TB2’nin geliştirilmiş bir versiyonu.