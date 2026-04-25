Türkiye’nin ve Avrupa’nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul organizasyonuyla düzenlenen SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı, 5-9 Mayıs’ta İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Bu yıl 5’inci kez sektör paydaşlarını bir araya getirecek etkinliğin bilgilendirme toplantısı; Haluk Bayraktar, SAHA İstanbul yönetimi, savunma sanayisi temsilcileri ve basın mensuplarının katılımıyla İstanbul’da yapıldı.



SAHA İSTANBUL’UN BÜYÜME HİKAYESİ

Bayraktar, konuşmasında SAHA İstanbul’un 27 üyeyle başlayan yolculuğunun bugün 1300’ü aşkın üyeye ulaştığını ve Avrupa’nın en büyük sanayi kümelenmesi haline geldiğini belirtti.

SAHA Fuarı’nın gelişimine de değinen Bayraktar, 2018’de 5 bin metrekare alanda ve 170 firmayla başlayan organizasyonun bu yıl 1700’ün üzerinde katılımcıya ulaşacağını söyledi. Bu firmaların yaklaşık 260’ının yabancı olacağını ifade etti.

İlk fuarda 10 bin olan ziyaretçi sayısının bu yıl 200 bini aşmasının beklendiğini belirten Bayraktar, organizasyonun her yıl katlanarak büyüdüğünü vurguladı.



İHRACATTA HEDEF BÜYÜYOR

2024 yılında gerçekleştirilen fuarda 6,2 milyar dolarlık ihracat sözleşmesi imzalandığını hatırlatan Bayraktar, bu yıl hedefin en az 8 milyar dolar olduğunu açıkladı.

Türkiye’de savunma sanayisinin son yıllarda büyük bir sıçrama yaptığını belirten Bayraktar, 2000’li yılların başında 17 olan firma sayısının bugün 3 binin üzerine çıktığını ifade etti. Özellikle KOBİ’lerin bu ekosistemde yer almasının önemine dikkat çekti.



81 İLDE DRON ÜRETİM MERKEZİ KURULACAK

Bayraktar, SAHA İstanbul’un faaliyetlerini Türkiye geneline yayma kararı aldığını belirterek, her ilde dron üretim ve eğitim merkezleri kurulacağını duyurdu.

Bu merkezlerin gençlere açık olacağını ve üretim-ekosistemine katkı sağlayacağını vurgulayan Bayraktar, “Bu sayede kısa sürede milyonlarca dron üretebilecek kapasiteye ulaşacağız” dedi.

Ayrıca Bayraktar TB3 ile ilgili önemli gelişmeler olduğunu ve fuarda sürpriz duyurular yapılabileceğini söyledi.



“TÜRKİYE GÜÇLÜ BİR EKOSİSTEM OLUŞTURDU”

Toplantıda konuşan Murat İkinci, ROKETSAN olarak Türkiye’nin binlerce firmaya yayılan güçlü bir savunma sanayi ekosistemi kurduğunu belirtti. Özellikle tedarik zinciri açısından Türkiye’nin önemli bir avantaj yakaladığını ifade etti.

Ahmet Akyol ise ASELSAN olarak SAHA 2026’da yeni ürünler tanıtacaklarını, Mavi Vatan’a yönelik sistemler ve hava taarruzuna ilişkin yeni teknolojilerin sergileneceğini söyledi.

İlhami Keleş, Makina ve Kimya Endüstrisi bünyesinde daha hızlı ve sahada etkili üretim modellerine yönelmenin önemine dikkat çekti.

Mahmut Faruk Akşit ise motor teknolojilerinde rekabetin arttığını ve yeni teknolojilerle bu yarışta öne geçmeyi hedeflediklerini belirtti.



KAAN VE YENİ TEKNOLOJİLER FUARDA

Mehmet Demiroğlu, TUSAŞ olarak SAHA 2026’da birçok ürünü sergileyeceklerini belirterek, milli muharip uçak KAAN projesinde bu yıl iki prototipin uçurulmasının hedeflendiğini açıkladı.

Savunma sanayisinin farklı alanlarında faaliyet gösteren şirketler de yapay zekâ, mikroelektronik ve otonom sistemlerde önemli gelişmeler üzerinde çalıştıklarını duyurdu.



KOBİ’LER VE YERLİ TEKNOLOJİLER ÖN PLANDA

SAHA 2026’da KOBİ’lerin geliştirdiği ürünler geniş yer bulacak. Yapay zekâ çiplerinden mikrodenetleyicilere kadar birçok kritik teknoloji ilk kez sergilenecek.

Altınay ve Arca Savunma gibi firmalar da hem üretim hem ihracat alanındaki çalışmalarını fuarda tanıtacak.



203 YENİ ÜRÜN TANITILACAK

SAHA İstanbul Genel Sekreteri Levent Kerim Uça, fuarın 400 bin metrekarelik alanda düzenleneceğini açıkladı.

120’den fazla ülkeden katılımın beklendiği organizasyonda:

- 1700’den fazla firma

- 200 binden fazla ziyaretçi

- 30 binin üzerinde sektör profesyoneli

yer alacak.

Fuarda 203 yeni ürün tanıtımı yapılacak ve 164 imza töreni gerçekleştirilecek. Ayrıca 30 binin üzerinde iş görüşmesi planlanıyor.



DENİZ PLATFORMLARI VE OTONOM SİSTEMLER SERGİLENECEK

Etkinlik kapsamında insansız kara araçları ve otonom sistemler özel alanlarda sergilenecek.

Türk Deniz Kuvvetleri’ne ait platformlar da ziyaretçilere açılacak. Başta TCG Anadolu olmak üzere birçok gemi Ataköy Marina ve Sarayburnu’nda görülebilecek.



KÜRESEL KATILIM VE STRATEJİK ETKİ

Fuarda 140’tan fazla resmi heyet, yüzlerce üst düzey yetkili ve çok sayıda uluslararası temsilci yer alacak. 17 panel ve “Space Talks” oturumlarıyla savunma ve uzay teknolojilerinin geleceği ele alınacak.

SAHA 2026; yatırım ekosistemi, uzay teknolojileri ve uluslararası iş birlikleriyle yalnızca bir fuar değil, aynı zamanda küresel bir buluşma noktası olacak.