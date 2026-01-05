Cumhuriyet dönemi Türk şiirinin önemli temsilcilerinden, 'Bayrak Şairi' Arif Nihat Asya, vefatının 51'inci yıl dönümünde kabri başında düzenlenen törenle anıldı.

Arif Nihat Asya'nın Karşıyaka Mezarlığı'ndaki kabrinde düzenlenen törene AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı Hüseyin Yayman ve çok sayıda partili katıldı.

‘BAYRAK ŞAİRİ’ KABRİ BAŞINDA ANILDI

Tören kapsamında Arif Nihat Asya'nın kabrine karanfiller bırakıldı ve dualar okundu. AKP’li Yayman, Arif Nihat Asya'yı rahmet, şükran ve duayla andıklarını belirterek, "Arif Nihat Asya sadece bir şair değil. Arif Nihat Asya, Türk milletine ruh veren ve milletimizin dillerinde destan olmuş şiirlerin de sözlerin de yazarıdır. Arif Nihat Asya hepinizin bildiği gibi gerçekten çok büyük bir şairdir, çok büyük bir insandır. Arif Nihat Asya'yı yalnızca bir estetik alanı olarak değil; milletimizin hafızası, vicdanı ve ortak bilinci olarak görüyoruz ve değerlendiriyoruz. Onun kaleminden dökülen her mısra bu toprakların ruhunu, tarihini ve kaderini taşımaktadır. Özellikle 'Bayrak' şiiriyle bayrağı bir sembol olmaktan çıkarıp bağımsızlığımızın, şehadet bilincimizin ve milli onurumuzun sembolü haline getirmiştir. Onun dizelerinde bayrak, şehidin kanıyla yoğrulan, vatan toprağıyla bütünleşen ve ebediyete uzanan mukaddes bir emanettir. Bu sebeple Arif Nihat Asya, Türk edebiyatında haklı olarak 'Bayrak Şairi' ünvanını almış ve milletimizin gönlünde müstesna bir yer edinmiştir. Milli ve manevi değerleri merkezine alan eserleriyle nesiller yetiştiren Arif Nihat Asya, yalnızca edebiyat alanında değil; devlet hayatında da sorumluluk üstlenmiş çok değerli bir mütefekkirdir. Fikir ve sanat dünyasında sergilediği vakarı, temsil ettiği değerleri Meclis'in çatısı altında da sürdürmüş ve sözünün arkasına duran münevver olarak hafızalarda yerini edinmiştir" ifadelerini kullandı.

'GELECEK NESİLLERİN İLHAM KAYNAĞI OLACAKTIR'

Arif Nihat Asya'nın şiirinin korkuya karşı cesaretin, yılgınlığa karşı imanın sesi olduğunu ifade eden Yayman, "Onun bayrağı şehidin canıyla yücelen, toprağın ruhuyla bütünleşen nesilden nesle emanet edilen mukaddes bir değerdir. Sayın Arif Nihat Asya'yı bir kez daha şükranla anıyoruz. Onun mirası sadece bizim değil, gelecek nesillerin de ilham kaynağı olacaktır. O sadece bir şair değil, o aynı zamanda milletimize ruh veren ve milletimize tarih bilincini milli ve manevi değerleri aşılayan büyük bir şairdir. Bu vesileyle bir kez daha kendisini rahmetle, duayla anıyoruz. Onun bıraktığı mirası, gelecek nesillere taşımak için biz de AK Parti olarak Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çalışmalarımıza devam edeceğiz. Çünkü Arif Nihat Asya sadece bir şair değildir; aynı zamanda nesillerin yolunu aydınlatan büyük bir ışıktır, büyük bir meşaledir" dedi.

ARİF NİHAT ASYA KİMDİR?

Arif Nihat Asya, 7 Şubat 1904’te İstanbul Çatalca’da doğdu, 5 Ocak 1975’te Ankara’da yaşamını yitirdi. İstanbul Üniversitesi Yüksek Öğretmen Okulu Edebiyat Bölümü’nü bitirdi.

Adana, Malatya, Edirne, Tarsus, Ankara ve Kıbrıs’taki liselerde edebiyat öğretmenliği yaptı.

1950-1954 arasında Seyhan (Adana) milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde bulundu. Milletvekilliğinden sonra tekrar öğrtemenliğe döndü. Ankara Gazi Lisesi’nde edebiyat öğretmeni iken 1962’de emekliye ayrıldı. İstanbul’a döndü.

Yeni İstanbul ve Babıâli’de Sabah gazetelerinde yazılar yazdı. Aruzla başladığı şiirde rubailer, gazeller yazdı. Özellikle rubailere büyük önem verdi. Rubailerden oluşan 5 ayrı kitap yayınladı. Daha sonra hece vezniyle ve serbest vezinli şiirler de yazdı.

Ulusçu şiirleriyle dikkat çekti. Yurdun güzelliklerini, doğasını anlatan, kimi zaman yergici ama Türklüğü yücelten şiirleriyle bilinir.