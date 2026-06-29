Siyasette bazen söylenen sözlerden çok seçilen semboller konuşur. Hatta bazı dönemlerde semboller, uzun nutukların anlatamadığını tek başına anlatır. Ankara'da gerçekleştirilen "Bayrak Açıyorum" mitingi de bu açıdan değerlendirildiğinde, sadece bir siyasi organizasyon değil, semboller üzerinden inşa edilmiş bir siyasal dil denemesi olarak okunmayı hak ediyor.

Mitingin en dikkat çekici yönü, kuşkusuz parti bayraklarının geri planda bırakılarak Türk bayrağının merkeze yerleştirilmesiydi. Bu tercih, sıradan bir görsel düzenleme değildi. Çünkü siyasal iletişimde hangi sembolün öne çıkarıldığı, hangi kimliğin temsil edilmek istendiğini de gösterir.

Parti bayrağı, doğal olarak belirli bir seçmeni temsil eder.

Türk bayrağı ise, temsil iddiasını milletin tamamına yöneltir.

İşte Müsavat Dervişoğlu'nun konuşmasının siyasal ağırlığı da burada ortaya çıkıyor.

Konuşmasının birçok bölümünde kullandığı dil, sadece İYİ Parti seçmenine hitap eden klasik bir muhalefet dili değildi. Daha geniş bir toplumsal zemine seslenmeye çalışan, ortak hafızaya ve ortak aidiyete vurgu yapan bir üslup tercih edildiği görülüyordu. Bu yönüyle konuşmanın merkezinde bir parti değil, devlet, millet ve Cumhuriyet kavramları yer alıyordu.

Aslında bu tercih, Türkiye siyasetinde uzun süredir eksikliği hissedilen bir tartışmayı da yeniden gündeme taşıyor.

Bir toplumun ortak sembolleri, günlük siyasi rekabetin üzerinde tutulabilir mi?

Modern devletlerin büyük kısmında bayrak, anayasa ve vatandaşlık gibi kavramlar, partiler üstü ortak aidiyet alanları olarak kabul edilir. Siyasi rekabet bu ortak zeminin üzerinde gerçekleşir. Türkiye'de ise özellikle son yıllarda kutuplaşmanın derinleşmesiyle birlikte ortak semboller bile zaman zaman siyasi kamplaşmanın konusu hâline gelebiliyor.

"Bayrak Açıyorum" mitinginin belki de en önemli iddiası tam burada ortaya çıkıyor.

Türk bayrağını yeniden ortak bir siyasal zemin olarak hatırlatmak.

Bu, yalnızca estetik bir tercih değil, aynı zamanda temsil iddiasıdır.

Çünkü bayrak etrafında kurulan dil, "Ben yalnızca kendi seçmenime değil, kendisini bu ülkenin ortak değerlerine bağlı hisseden herkese sesleniyorum." anlamını taşır.

Siyaset biliminde buna zaman zaman "kapsayıcı sembol siyaseti" adı verilir. Amaç, belirli bir ideolojiyi öne çıkarmaktan ziyade, farklı toplumsal kümelerin üzerinde uzlaşabileceği ortak referans noktalarını güçlendirmektir.

Bu nedenle mitingin en önemli mesajlarından biri belki de şuydu:

Türkiye'de bazı meseleler, parti aidiyetlerinin ötesinde tartışılabilir.

Nitekim son dönemde kamuoyunda tartışılan yeni süreç de böyle bir başlık oluşturuyor. Sürecin nasıl tanımlanacağı, hangi yöntemlerin tercih edildiği ya da hangi aktörlerin öne çıktığı konusunda toplumun farklı kesimlerinde birbirinden oldukça farklı değerlendirmeler bulunuyor.

Bu farklılık, demokratik toplumların doğal sonucudur.

Ancak dikkat çekici olan, bu tartışmada benzer kaygıları taşıyan insanların yalnızca tek bir siyasi partiye mensup olmamasıdır.

Milliyetçi gelenekten gelenler de var.

Merkez sağdan gelenler de...

Kendisini Atatürkçü olarak tanımlayanlar da...

Muhafazakâr seçmenler de...

Hatta uzun yıllardır herhangi bir partiyle organik bağ kurmayan ama devletin temel nitelikleri konusunda ortak hassasiyet taşıyan geniş bir vatandaş kitlesi de...

Mitingin sembolik dili tam da bu çoğulluğa hitap etmeye çalışıyordu.

Burada üzerinde durulması gereken nokta, insanların aynı partiye mensup olmaları değil, aynı sembol etrafında kendilerini ifade edebilmeleridir.

Bu ayrım önemlidir.

Çünkü siyasal birlik ile toplumsal birlik aynı şey değildir.

Demokratik toplumlarda herkesin aynı partiye oy vermesi beklenmez.

Ancak ortak değerlerin korunması konusunda farklı siyasi geleneklerin aynı hassasiyeti gösterebilmesi mümkündür.

Belki de Dervişoğlu'nun konuşmasının en dikkat çekici tarafı, bu ayrımı bilinçli biçimde öne çıkarmasıydı.

Konuşmada sürekli tekrar edilen "Türkiye" vurgusu, yalnızca coğrafi bir tanımlama değildi.

Bu vurgu, siyasal meşruiyetin kaynağını parti kimliğinden çok millet fikrinde arayan klasik Cumhuriyet anlayışının da bir yansıması olarak okunabilir.

Böylesi bir dil, doğal olarak eleştiriye de açıktır.

Kimileri bunun milliyetçi siyasetin yeni bir yorumundan ibaret olduğunu söyleyebilir.

Kimileri ise toplumdaki mevcut rahatsızlıkların sembolik bir ifadesi olarak değerlendirebilir.

Fakat hangi yorum yapılırsa yapılsın, ortada göz ardı edilmemesi gereken bir gerçek bulunuyor.

Türkiye'de ortak milli semboller üzerinden yeniden siyaset üretme arayışı giderek daha görünür hâle geliyor.

Bu yalnızca İYİ Parti açısından değil, genel olarak Türk siyasetinin geleceği açısından da dikkatle izlenmesi gereken bir gelişmedir.

Çünkü son yıllarda siyasi rekabet büyük ölçüde liderler, partiler ve kimlikler üzerinden yürüdü.

Oysa toplumun önemli bir bölümü, kimliklerden önce ortak ilkeler üzerinden konuşulmasını talep ediyor.

Bayrak, bu ortak ilkelerin en görünür sembollerinden biridir.

Toplumların birlikte yaşama iradesini görünür kılan semboller, çoğu zaman hukuki metinler kadar güçlü bir işleve sahip olabilir.

Cumhuriyetin kuruluşundan bugüne kadar Türk bayrağı da böyle bir anlam taşımıştır.

Farklı siyasi görüşlerin, farklı yaşam tarzlarının ve farklı dünya görüşlerinin üzerinde uzlaşabildiği en temel ortak işaretlerden biri olmuştur.

Belki de "Bayrak Açıyorum" mitinginden geriye kalacak en önemli siyasal tartışma tam da bu olacaktır.

Siyaset, yalnızca partiler arasında mı yapılacaktır?

Yoksa ortak semboller etrafında oluşan toplumsal duyarlılıklar da yeni bir siyasal dilin kurulmasına imkân sağlayacak mıdır?

Bu sorunun cevabını bugün vermek mümkün değil.

Ancak şunu söylemek mümkündür ki, Dervişoğlu'nun konuşması yalnızca mevcut siyasi gündeme ilişkin bir değerlendirme değildi; aynı zamanda siyasetin ortak milli semboller üzerinden yeniden kurulabileceğine dair bir önerme içeriyordu.

Bu önerme başarılı olur ya da olmaz; bu ayrı bir tartışmadır.

Fakat Türkiye'de uzun zamandır ilk kez bir siyasi organizasyonun merkezine parti logosu yerine Türk bayrağını koyması, üzerinde düşünülmesi gereken bir siyasal tercih olarak kayda geçmiştir.

Çünkü bazen siyaset, yeni bir sloganla değil; unutulmaya yüz tutmuş ortak bir sembolü yeniden hatırlatarak yeni bir tartışma başlatır. Ve bazen bir meydanda açılan binlerce bayrak, sadece bir kalabalığı değil, toplumun ortak aidiyet arayışını da görünür kılar. Bunun siyasal karşılığının ne olacağını ise zaman gösterecektir. Ancak görünen odur ki, semboller üzerinden yürüyen bu tartışma, Türkiye'de uzun süre konuşulmaya devam edecek gibi görünüyor.