

Tokat / Tuba Ar Altunses / Yeniçağ

Tokat’ın Erbaa ilçesinde faaliyet gösteren iş insanı Galip Şanlı, geçtiğimiz günlerde şanlı Türk bayrağına yönelik gerçekleştirilen saldırıya kayıtsız kalmadı.



Milli bir duruş sergileyen Şanlı, toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla 5 bin Türk bayrağını vatandaşlara ücretsiz olarak dağıttı.



Erbaa ilçe merkezinde gerçekleştirilen bayrak dağıtımı, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Türk bayrağının bağımsızlığın ve milletin ortak değeri olduğunu vurgulayan Galip Şanlı, bayrağa yönelik her türlü saldırının karşısında birlik ve beraberlik içinde durulması gerektiğini ifade etti.



Dağıtım sırasında duygusal anlar yaşanırken, vatandaşlar iş insanı Galip Şanlı’ya sergilediği duyarlılıktan dolayı teşekkür etti. Etkinlik, milli birlik ve beraberlik mesajlarının ön plana çıktığı görüntülere sahne oldu.