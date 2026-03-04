Baykar'ın ortağı Türkiye'nin en önemli projesine rakip oldu

Airbus Helikopterleri CEO’su Bruno Even, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Projenin ilk aşamasından sonra, bir Araştırma ve Teknoloji projesinden bir Araştırma ve Geliştirme projesine geçiş yapıyoruz. Ülkelerimizin hem şimdi hem de gelecekte en gelişmiş teknolojileri kullanabilmesini her zamankinden daha fazla sağlamalıyız” sözlerini sarf etti.