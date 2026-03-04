Yeniçağ Gazetesi
04 Mart 2026 Çarşamba
Baykar'ın ortağı Türkiye'nin en önemli projesine rakip oldu

Türkiye'nin insansız helikopteri ALPİN'e rakip geldi. Baykar'ın ortağı tarafından gerçekleştirilen yeni nesil insansız helikopter sistemi Proteus kamuoyu ile paylaşıldı.

12 AB ülkesinin iş birliğinde gerçekleştirilen Yeni Nesil Helikopter projesinde (ENGRT) ikinci aşamaya geçildi.

Avrupa, Yeni Nesil Döner Kanatlı Hava Aracı Teknolojileri (European Next Generation Rotorcraft Technologies/ENGRT) projesinin ilk aşamasını sona erdirdi.

Airbus Helicopters ve Leonardo Helicopters’in ENGRT II’yi resmen başlattığı duyuruldu.

Avrupa Birliği’nin ortak finansmanıyla gerçekleştirilen bu 3 senelik proje, belirleyici bir geçişi temsil ediyor.

Airbus Helikopterleri CEO’su Bruno Even, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Projenin ilk aşamasından sonra, bir Araştırma ve Teknoloji projesinden bir Araştırma ve Geliştirme projesine geçiş yapıyoruz. Ülkelerimizin hem şimdi hem de gelecekte en gelişmiş teknolojileri kullanabilmesini her zamankinden daha fazla sağlamalıyız” sözlerini sarf etti.

Bu proje, temel araştırma alanlarına öncelik vererek gelecekteki operasyonel zorlukları karşılamak için tasarlanmış kapsamlı bir askeri yetenekler paketine odaklanıyor.

Pilot performansını optimize etmek amacıyla proje, durumsal farkındalığı yükseltirken zihinsel iş yükünü azaltan bilişsel kokpitler ve yapay zeka destekli arayüzler geliştirecek.

Öre yandan geliştirilecek sistem, mürettebatlı ve mürettebatsız sistemlerin beraber çalışmasını olgunlaştırarak, mürettebatlı platformların otonom sistemlerle sorunsuz entegrasyonunu sağlayacak ve aynı zamanda yüksek rekabetin bulunduğu ve elektronik parazitlerin yoğun olduğu ortamlarda faaliyet göstermek için güvenli ve dayanıklı siber iletişimi sürdürecektir.

