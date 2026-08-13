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Baykar, Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ile Genel Müdürü Haluk Bayraktar'ın Türkiye'nin en fazla gelir vergisi ödeyen isimleri olmasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yayımladı.

Şirket, açıklamasında dünyanın en büyük silahlı insansız hava aracı (SİHA) ihracatçısı konumunda olduklarını hatırlatarak, 2025 yılında 2,2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini belirtti.

GELİRİN BÜYÜK BÖLÜMÜ İHRACATTAN

Paylaşımda, Baykar'ın toplam gelirlerinin yüzde 90'dan fazlasının ihracattan elde edildiği vurgulandı.

Açıklamada, son 5 yıldır Türkiye'nin en fazla gelir vergisi ödeyen isimleri arasında zirvede yer alan Selçuk Bayraktar'ın bu yıl 2 milyar 991 milyon lira gelir vergisiyle birinci, Haluk Bayraktar'ın ise 2 milyar 502 milyon lira gelir vergisiyle ikinci sırada yer aldığı ifade edildi.

"ÜRETMEYE VE DEĞER OLUŞTURMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Baykar açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Son 5 yıldır aralıksız Türkiye'nin en fazla gelir vergisi ödeyen isimleri olarak zirvede yer alan Yönetim Kurulu Başkanımız Selçuk Bayraktar, bu yıl 2 milyar 991 milyon lira vergiyle Türkiye'nin vergi rekortmenleri listesinde birinci, Genel Müdürümüz Haluk Bayraktar da 2 milyar 502 milyon lira vergiyle ikinci sırada yer aldı. Ülkemiz için geliştirmeye, üretmeye, ihraç etmeye ve değer oluşturmaya devam edeceğiz."