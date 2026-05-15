Baykar’dan Fransız şirket ile dev anlaşma: Kritik sistemler Bayraktar TB2’ye entegre edilecek

Yapılan açıklamaya göre ortaklığın temel hedefi hem insansız hava araçları hem de hava-yer görevleri için daha yüksek hassasiyet, gelişmiş keşif kabiliyeti ve entegre görev sistemleri sunan yeni çözümler geliştirmek olacak. İş birliği kapsamında Safran’ın ileri seviye optronik sistemleri ile sahada kendini kanıtlamış Baykar’ın insansız hava platformları bir araya getirilecek.