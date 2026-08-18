Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

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Bilecik’in Bayırköy Belde Belediyesi tarafından gençlere yönelik Armutlu–Fıstıklı gezi programı düzenlendi.

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Bayırköy’den geziye katılan gençler, Armutlu ve Fıstıklı’da düzenlenen program kapsamında keyifli bir gün geçirdi. Yaz sıcaklarında denize girerek serinleme fırsatı bulan gençler, güneşin ve denizin tadını çıkardı.

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Gençlerin sosyal yaşamlarına katkı sağlamak ve birlikte güzel vakit geçirmelerine imkan sunmak amacıyla gerçekleştirilen gezide renkli görüntüler yaşandı.

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Bayırköy Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, gençlere yönelik sosyal ve kültürel etkinliklerin devam edeceği belirtilerek, “Güzel anılar biriktirdiğimiz nice gezilerde buluşmak dileğiyle” ifadelerine yer verildi.