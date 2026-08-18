Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Bilecik’in Bayırköy Belde Belediyesi tarafından gençlere yönelik Armutlu–Fıstıklı gezi programı düzenlendi.
Bayırköy’den geziye katılan gençler, Armutlu ve Fıstıklı’da düzenlenen program kapsamında keyifli bir gün geçirdi. Yaz sıcaklarında denize girerek serinleme fırsatı bulan gençler, güneşin ve denizin tadını çıkardı.
Gençlerin sosyal yaşamlarına katkı sağlamak ve birlikte güzel vakit geçirmelerine imkan sunmak amacıyla gerçekleştirilen gezide renkli görüntüler yaşandı.
Bayırköy Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, gençlere yönelik sosyal ve kültürel etkinliklerin devam edeceği belirtilerek, “Güzel anılar biriktirdiğimiz nice gezilerde buluşmak dileğiyle” ifadelerine yer verildi.