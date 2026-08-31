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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / İlker Turan / Yeniçağ



Bilecik’in Bayırköy beldesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 104. yıl dönümü, düzenlenen fener alayı ve konserlerle büyük bir coşkuyla kutlandı.

Kutlama programı, vatandaşların Türk bayraklarıyla katıldığı fener alayıyla başladı. Beldede renkli görüntülere sahne olan yürüyüşün ardından Yavuz Çakmak ve Erkan Özdoğan sahne aldı. Konser programında vatandaşlar Zafer Bayramı coşkusunu hep birlikte yaşadı.

Bayırköy Belediye Başkanı Aykut Dilsiz, kutlamalara katılan vatandaşlara teşekkür ederek, birlik ve beraberliğin en güzel örneklerinden birinin sergilendiğini belirtti.

Başkan Dilsiz, “Birlik ve beraberliğimizin en güzel şekilde yaşandığı bu özel gecede, 30 Ağustos ruhunu hep birlikte yüreğimizde hissettik” ifadelerini kullandı.

Dilsiz ayrıca, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Büyük Zafer’i Türk milletine armağan eden tüm kahramanları rahmet, minnet ve şükranla andı.