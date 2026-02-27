Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

Bilecik’in Bayırköy Belde Belediyesi Zabıta ekipleri, Ramazan ayında vatandaşların sağlıklı ve hijyenik gıdaya ulaşabilmeleri amacıyla denetimlerini aralıksız olarak sürdürüyor.

Ekipler bu kapsamda beldede bulunan marketler, zincir marketler ve fırınlarda denetim gerçekleştirdi.

Gerçekleştirilen denetimlerde işletmeleri tek tek ziyaret eden ekipler, kullanılan ürünleri büyük bir titizlikle kontrol edilerek, gıda uygunluğu, hijyen şartları, fiyat etiketleri, raf ve tezgâh temizliği ile işletme ruhsatı ve vergi levhası gibi hususlarda gerekli incelemeleri yaptı.

Bayırköy Belediyesinden yapılan açıklamada, “Vatandaşlarımızın gıda ürünlerini gönül rahatlığıyla temin edebilmeleri ve huzur içinde tüketebilmeleri için denetimlerimiz belirli aralıklarla devam edecektir.” denildi.