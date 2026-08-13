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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’in merkeze bağlı Bayırköy beldesi mevkiinde çıkan yangına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.

Edinilen bilgilere göre, Bayırköy mevkiinde başlayan yangının ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yangının kontrol altına alınması için karadan müdahale gerçekleştirilirken, söndürme çalışmalarına hava araçları da destek veriyor.

Yangının çıkış nedenine ilişkin henüz bilgi edinilemezken, ekiplerin alevlerin yayılmasını önlemek ve yangını kontrol altına almak amacıyla bölgedeki çalışmaları devam ediyor.