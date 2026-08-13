Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’in Bayırköy Beldesinin önemli yatırımlarından biri olacak Kapalı Pazaryerinin temel atma töreni, kesilen kurban ve dualar eşliğinde gerçekleştirildi.

Tamamlandığında beldenin önemli ihtiyaçlarından birine cevap verecek olan Kapalı Pazaryeri Projesi, pazarcı esnafını yazın sıcaklığından, kışın ise yağmur ve olumsuz hava şartlarından koruyarak daha rahat ve güzel şartlarda hizmet verme imkânı sağlayacak.

Bayırköy Belediye Başkanı Aykut Dilsiz temel atma töreninde yaptığı açıklamada, “Hem esnafımız hem de alışveriş yapan vatandaşlarımız için daha modern, düzenli ve konforlu bir alan oluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bayırköy’ümüze değer katacak bu güzel yatırımın beldemize, esnafımıza ve tüm hemşehrilerimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Bayırköy’ümüz için çalışmaya, üretmeye ve yeni eserler kazandırmaya devam ediyoruz.” dedi.